Son Dakika Haberleri: Malatya kafede oturanlara otomobilden ateş açıldı: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Malatya kafede oturanlara otomobilden ateş açıldı: 3 yaralı

14 dakika önce

Kafede oturanlara otomobilden ateş açıldı: 3 yaralıMALATYA'da, bir kafede oturan 3 kişiye, otomobilden av tüfeği ve tabanca ile ateş açıldı.

Kafede oturanlara otomobilden ateş açıldı: 3 yaralı

MALATYA'da, bir kafede oturan 3 kişiye, otomobilden av tüfeği ve tabanca ile ateş açıldı. Saldırganlar otomobille olay yerinden kaçarken, yaralanan 3 kişi hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Şeyh Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen şüpheliler otomobille bir kafenin önünde durarak bahçede oturan Fatih Torun (33), Sinan Yılmaz (47) ve Mesut Uluca'ya (33), av tüfeği ve tabanca ile ateş açarak kaçtı. Vücutlarına isabet eden mermi ve saçmalarla yaralanan 3 arkadaş ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Olay yerine gelen polis, çok sayıda boş kovanı toplayarak kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Malatya kafede oturanlara otomobilden ateş açıldı: 3 yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dedektifler, internetten mahallenin haritasını indirerek zanlıyı yakaladı
Çağlayan Adliyesinde silah sesleri! Güvenlik görevlisi kendini vurdu Pilot olmak isteyen 30 yaşını aşmış üniversite mezunları duybiziTHY hashtagiyle gündem oldu ABD'den Suudi petrollerine yapılan saldırıyla ilgili açıklama: Saldırı, İran'ın güneyi ve Basra Körfezi'nin ucundan yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 00:31:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya kafede oturanlara otomobilden ateş açıldı: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]