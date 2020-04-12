Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis'te koronavirüs önlemleri sürüyor - Son Dakika
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Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis'te koronavirüs önlemleri sürüyor

6 saat önce

Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis'te koronavirüs tedbirleri sürüyor.

Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis'te koronavirüs önlemleri sürüyor, System.String[]

Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis'te koronavirüs tedbirleri sürüyor.

Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Aydın Baruş başkanlığında toplanarak bazı konuları karara bağladı.

Buna göre, kent merkezindeki caddelere çıkan tüm sokaklar 13 Nisan 2020 saat 07.00'den itibaren ikinci bir karara kadar araç trafiğine kapatılacak.

Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesinde bulunan Kasaplar, Balıkçılar, Sebzeciler ve Tavukçular Pazarında hijyen koşullarının tüm önlemlere rağmen sağlanmaması nedeniyle hastalığın bulaşmasına neden olabileceği değerlendirildiğinden söz konusu yerler 15 Nisan 2020 tarihi saat 07.00'den itibaren ikinci bir karara kadar kapatılacak.

İl genelinde bütün fırınların hijyen ve diğer sağlık koşulları açısından denetlenmesine karar verildi.

Öte yandan, Türk Kızılayı Yeşilyurt Şubesi ekipleri, Yeşilyurt Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında yaşlı, engelli ve diğer ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketi, konserve kavurma ve hijyen malzemeleri dağıttı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları çalışmalarına devam ediyor.

Gruplar, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde olan vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını karşıladı.

Polis ekipleri de drone ile sokağa çıkma yasağı denetimini gerçekleştirdi. İstisnai durumlar dışında sokağa çıkma yasağına uymayan kişilere para cezası kesildi.

Öte yandan, Onikişubat ilçesi Akçakoyunlu Mahallesinde, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına katılan Muhtar Atilla Kebapçı,16 yaşını kutlayan Emine Derya Okumuş'un evine pasta getirerek doğum gününü kutladı.

Kilis

Kilis'te Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte faaliyet gösteren bir inşaat firması ve bulgur fabrikası, Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kilis Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağışta bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Valiliğimiz ve Belediyemiz koordinasyonunda Vefa Sosyal Destek Grubunca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılacak ayni bağış kampanyamıza 5 ton bulgur bağışlayan ve 500 gıda kolisi bağışlayan iki vatandaşa ve kar ile ailelerine teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Şanlıurfa


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağında vatandaşların sıkıntı yaşamaması için talepleri doğrultusunda halkın ekmek ve ilaç gibi temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

Belediye ekipleri, vatandaşların maske ihtiyacını karşılamak için de bünyesindeki 10 Kadın Destek Merkezinde günlük 60 bin antibakteriyel 3 katlı maske üretimini sürdürüyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ise sokağa çıkma yasağı nedeniyle aç ve susuz kalan köpeğin imdadına polisler yetişti.


Hasan Çelebi Mahallesindeki kullanılmayan binada köpeğin iki gündür aç ve susuz kaldığını gören çevre sakinlerinin bildirmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekiplerin binadan çıkarıp uygulama noktasına getirdiği köpeğe su ve ekmek verildi.

Köpek, daha sonra Siverek Belediyesi ekiplerince hayvan barınağına götürüldü.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, yazılı açıklamasında, iki gün süren sokağa çıkma yasağına riayet eden ilçe halkına teşekkür etti.

Gaziantep

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine kent genelinde başlatılan uygulamalar devam ediyor.

Ekipler, sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilk 24 saat içerisinde bin 240 kişiye kuralı ihlal yapmaktan idari işlem uyguladı.

Kentteki Vefa Sosyal Destek Grubu da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 05:20 Kaynak: AA

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