Malatya kar altında - Son Dakika

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Malatya kar altında

MALATYA Son yılların en çetin kışını geçiren Malatya'da kar yağışı hafta sonu da devam etti.

Malatya'da aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı kentti beyaza bürüdü. Özellikle kırsal kesimlerde etkili olan kar yağışı hafta sonu da etkisini sürdürdü. Akçadağ, Doğanşehir, Darende ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, çiçek açmaya yüz tutan kayısı ağaçları için ise endişeli bekleyiş sürüyor. Doğanşehir ilçesi Kurucaova Mahallesi mevkiinde yer yer 20 santimetreyi bulan kar yağışının kent genelinde bir süre daha aralıkla devam etmesi beklenirken, meteoroloji bölgede hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceğini belirterek zirai don uyarısında bulundu.