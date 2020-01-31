Malatya karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı (2) - Son Dakika

Malatya karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı (2)

6 saat önce

YOL ULAŞIMA AÇILDIYaklaşık 5 saat boyunca tipi nedeniyle kapanan Sivas- Malatya yolu karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası trafiğe açıldı.

Malatya karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı (2), System.String[]

YOL ULAŞIMA AÇILDI

Yaklaşık 5 saat boyunca tipi nedeniyle kapanan Sivas- Malatya yolu karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası trafiğe açıldı. Yolun iki yönünde da araçlar polis eşliğinde kontrollü şekilde ilerlemeye başladı.


Malatya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:34 Kaynak: DHA
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