Malatya karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı (2) - Son Dakika

YOL ULAŞIMA AÇILDI

Yaklaşık 5 saat boyunca tipi nedeniyle kapanan Sivas- Malatya yolu karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası trafiğe açıldı. Yolun iki yönünde da araçlar polis eşliğinde kontrollü şekilde ilerlemeye başladı.