Malatya karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı (2) - Son Dakika

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Malatya karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı (2)
6 saat önce
YOL ULAŞIMA AÇILDIYaklaşık 5 saat boyunca tipi nedeniyle kapanan Sivas- Malatya yolu karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası trafiğe açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:34 Kaynak: DHA
YOL ULAŞIMA AÇILDI
Yaklaşık 5 saat boyunca tipi nedeniyle kapanan Sivas- Malatya yolu karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası trafiğe açıldı. Yolun iki yönünde da araçlar polis eşliğinde kontrollü şekilde ilerlemeye başladı.
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