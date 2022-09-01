Düğünden dönenleri taşıyan minibüs, kamyonla çarpıştı: 7 ölü, 10 ağır yaralı - Son Dakika
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Düğünden dönenleri taşıyan minibüs, kamyonla çarpıştı: 7 ölü, 10 ağır yaralı

01.09.2022 02:28
Düğünden dönenleri taşıyan minibüs, kamyonla çarpıştı: 7 ölü, 10 ağır yaralı

Malatya karayolunun Kangal ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada Bursa'da bir yakınlarının düğününden dönen vatandaşların bulunduğu minibüs ile yük kamyonu kafa kafaya çarpıştı.

Malatya karayolunun Kangal ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada Bursa'da bir yakınlarının düğününden dönen vatandaşların bulunduğu minibüs ile yük kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 10 kişi de ağır yaralandı.

Kaza saat 00.10 sıralarında Sivas- Malatya karayolunun Kangal ilçesi Yeşildereköyü mevkisinde meydana geldi. Bursa'da katıldıkları düğünden dönen vatandaşların bulunduğu 44 J 4257 palakalı minibüs, Malatya'dan Amasya'ya yük götüren kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki aracın da ön kısımları demir yığını haline dönüştü. Çevredeki sürücülerin 112 Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

7 KİŞİ ÖLDÜ, 10 KİŞİ YARALANDICan pazarının yaşandığı kaza yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu minibüste sıkışanları çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar, yapılan müdahalenin ardından Kangal Devlet Hastanesi ile Sivas'taki hastanelere sevk edildi. BURSA'DAN DÜĞÜNDEN GELİYORLARDIKaza ihbarının ardından Kangal Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı, kurtarma çalışmalarını takip etti. Kaza ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Sungur, "Gece yarısı 00.10'da Bursa'dan Malatyaya dönmekte olan düğün minibüsü ile Malatya'dan Amasya'ya yük taşımacılığı yapan kamyon kafa kafaya bir kaza gerçekleştirdi. Sivas- Malatya karayolunun 16'ncı kilometresinde Yeşildereköyü mevkisinde elim kazada 7 vatandaşımız vefat etti 10 vatandaşımız da ağır bir şekilde Kangal Devlet Hastanesine sevki gerçekleştiriliyor. Vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet diliyorum, ağır yaralı vatandaşlarımıza da Allah'tan şifa diliyorum. Hepimize geçmiş olsun." dedi.

Bir süre sonra Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek de olay yerine gelerek, bilgi aldı. Kaza nedeniyle kapanan karayolu ekiplerin çalışması ile tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Soruşturma başlatan güvenlik güçleri kimlik belirleme çalışmalarını da sürdürüyor.


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Sivas haberleri... Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Sivas haberleri... Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı 32 yıllık arıcından sahte bal uyarısı 32 yıllık arıcından sahte bal uyarısı
Kaynak: DHA

Malatya, Kangal, Bursa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Düğünden dönenleri taşıyan minibüs, kamyonla çarpıştı: 7 ölü, 10 ağır yaralı - Son Dakika
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