MALATYA Kayısı bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Kayısı bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandıMALATYA'da, kontrolden çıkarak kayısı bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:08 Kaynak: DHA
Kayısı bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
MALATYA'da, kontrolden çıkarak kayısı bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Orduzu
Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44 HD 262 plakalı otomobil kontrolden çıkarak kayısı bahçesine devrildi. Kazada otomobildeki Bahar D. ile Alparslan D., yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnönü Üniversitesi Turgut Özal
Tıp Merkezi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturmayı sürüyor.
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