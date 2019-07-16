Son Dakika Haberleri: Malatya Kayısı Festivali kortej yürüyüşü ile başladı
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Malatya Kayısı Festivali kortej yürüyüşü ile başladı

4 saat önce

MALATYA'da, 5 yıl aradan sonra 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali yürüyüşü ile başladı.

Malatya Kayısı Festivali kortej yürüyüşü ile başladı, System.String[]
MALATYA'da, 5 yıl aradan sonra 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali yürüyüşü ile başladı.
Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılından sonra ilk kez düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali, akşam saatlerinde Öğretmen Evi önünde kortej yürüyüşü ile başladı. Korteje Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Vatandaşlar ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla Malatya türküleri söyleyerek meydana geldi. 15 Temmuz Meydanı'na yakın olan İnönü, Kışla ve Fuzuli caddeleri girişleri kapatıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu kortejde Malatyaspor taraftarları, STK temsilcileri bulunurken, havai fişek gösterisi yapıldı. Traktör kasasına konulan kayısı ağaçları kortejin ilgi odağı olurken, katılanlara tonlarca taze kayısı dağıtıldı.


Malatya Valiliği, Malatya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 11:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Veli Ağbaba'dan şaşırtan iddia: Her şey çok güzel olacak diyen Pamela'nın konseri iptal edilmiş Modacı Gülşah Saraçoğlu, 3 kilo ağırlığındaki taşlı bikinisiyle bütün beğenileri topladı Genelevde çekilen fotoğraf davalık etti! Kilo aldığı söylenen Aleyna Tilki, sarı bikinili paylaşımıyla eleştirilere cevap verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 03:17:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya Kayısı Festivali kortej yürüyüşü ile başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]