Malatya Kayısı Festivali'nde, 1'inci Ulusal Arslantepe Bisiklet Yarışı yapıldı

MALATYA'da bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Kültür Sanat ve Kayısı Festivali kapsamında 1'inci Ulusal Arslantepe Bisiklet Yarışı yapıldı. Arslantepe Höyüğü alanındaki yarışmada kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri verildi.

16-17 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen 24'üncü Malatya Kültür Sanat ve Kayısı Festivali etkinlikleri kapsamında, 1'inci Ulusal Arslantepe Bisiklet Yarışları 'Arslantepe UNESCO Yolunda' adı altında düzenlendi. Battalgazi ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Kalıcı Miraslar Listesi'ne aday gösterilen Arslantepe Höyüğü'nde başlayan yarışma 5 kilometrelik parkurla fuar alanında son buldu. Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından Büyükşehir Belediye Binası alanında yapılan törenle verildi.