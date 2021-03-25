Kayısı için "kurul" oluşturuldu - Son Dakika

Kayısı için "kurul" oluşturuldu

25.03.2021 16:23
Kayısı için

Kayısı'nın üretiminden pazarlanmasına kadar olan sorunları gidermek ve istişareler için 'Malatya Kayısı Kurulu' oluşturuldu.

Kayısı'nın üretiminden pazarlanmasına kadar olan sorunları gidermek ve istişareler için 'Malatya Kayısı Kurulu' oluşturuldu.

Malatya'nın en önemli geçim kaynağı olan kayısının bilimsel temeller ile akademik çalışmalar yapılarak üretimin ve pazarlamasının geliştirilmesi, kayısı üretimi, pazarlaması ve ilgili paydaşların koordinasyonunu sağlamak amacıyla kurulan 'Malatya Kayısı Kurulu', Tarım Orman İl Müdürü Tahir Macit, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kazım Gündüz, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Murat Asma, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan, TKDK Koordinatörü Murat Tunç, Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz'dan oluşuyor. 'Malatya Kayısı Kurulu', Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret ederek kurulun çalışmaları hakkında bilgiler verdiler. Dünya kuru kayısı üretiminin yaklaşık yüzde 70'inin Malatya'da yetiştirilmesinden dolayı önemli bir ekonomik değer ifade ettiğini belirten kurul üyeleri, amaçlarının ve kuruluş hedeflerinin, Kayısıdaki yeni teknolojik gelişmeleri takip edip kamuoyuyla paylaşmak, Dünyadaki kayısı yetiştiriciliği, pazarlaması ve tüketim alışkanlığı ile ilgili konuları takip ederek kayısı paydaşlarını bilgilendirmek,

Malatya'daki kayısı paydaşlarıyla koordinasyon ve işbirliğini sağlamak olduğunu Vali Baruş'a aktardılar.

Vali Aydın Baruş ise Malatya Kayısı Kurulu'nun kurulup faaliyete geçmesini sevinçle karşıladığını ifade ederek, kurulun aktif faaliyetleri neticesinde önemli kazanımlar elde edileceğini söyledi. Malatya Turgut Özal Üniversitesinin de dahili ile kayısı ile ilgili bilimsel çalışmaların hız kazanacağını ve böylelikle kamuoyunun eksiksiz, bilimsel ve doğru bilgiye ulaşacağını belirten Vali Baruş, ayrıca Malatya'da Kayısı yetiştiriciliğine uygun olmayan alanlara uygun olan tarımsal ürünlerin belirlenerek teşvik edilmesiyle bu alanların ekonomiye kazandırılarak hem Malatya ekonomisine hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi. - MALATYA

Kayısı için kurul oluşturuldu

Turgut Özal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Malatya, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayısı için 'kurul' oluşturuldu - Son Dakika


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