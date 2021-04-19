Malatya 'kayısı' lokomotifine yeni vagonlar ekliyor - Son Dakika

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), 'Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor' etkinliğini 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefat yıldönümü Malatya'yla sürdürdü. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Özal'ın başlanan programda Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladı, kent ekonomisindeki gelişmelerle ilgili bilgi verdi. EGD Başkanı Celal Toprak ve EGD Temsilciler Koordinatörü Şener Meral'in moderatörlüğündeki programındaki ekonomi gazetecileri Vahap Munyar, Günseli Özen, Mehmet Uluğtürkan gibi isimler de ilgi gösterdi.

GASTRONOMİ TURİZMİNDE POTANSİYELİMİZ VAR

Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu, zor bir süreç olan Malatya kayısısına Avrupa Birliği Dış Ticaret A.Ş., zor bir süreç olan Malatya kayısısına Avrupa Birliği Co, Tescili dışarı bıraktıklarını belirterek, "Şehrimizin lokomotif ürünü kayısıdan daha fazla gelir elde etmek için bu girişimin yanı sıra kayısıyı endüstri ürünü hale getirecek katma değer oluşturma çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 'Malatya Kâğıt Kebabı' ve 'Malatya Peyniri'ne coğrafi işaret başvurumuzu yaptık. Hâlihazırda sahip olduğumuz 9 coğrafi işarete sahip ürünlerimizle şehrimizin gastronomi turizminden daha fazla yararlanması için çalışıyoruz. Yanı sıra Nemrut olmak üzere köklü bir tarih değerimiz iç ve turizmden daha fazla yarar hale getirmek için çalışıyoruz "dedi.

250 YATIRIMCININ TALEBİ VAR

Sadıkoğlu, "Tarımdaki avantajımızı var olan sanayi kültürümüzle buluşturarak daha fazla ihracat yapan, Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlar bir şehir olmak için onlarca proje yürütüyoruz "diye konuştu. Malatya'nın Yatırım için cazip şehirler arasında yer almaya devam eden, şu an 250 Yatırımcının Yatırım talebini anlatan Sadıkoğlu, " OSB'mizde yeni ile ilgili bürokratik ve bazı altyapı sorunları yaşıyoruz. Bunları çözmek için ekonomi ile sürekli irtibat halindeyiz. OSB'mizde 250 milyon liraya mal olacak arıtma tesisi yapımı sürüyor. Bu tamamlandığında tekstil yatırımlarını artıran bir şehir olacağız. Diğer derslerimizde sonsuz eleman sıkıntısı sorununu çözme programı dersinde. TOBB, 1'inci OSB'mize 33 milyonluk Yatırımla bir meslek lisesi kazandırıyor. Yatılı olarak hizmete girecek bu okul ve temelini atacağımız model fabrika ile işücünde yaşadığımız sorunu önemli çözmüş olacağız "dedi.

TEŞVİK SÜREMİZ DAHA DA UZATILMALI

Malatya OSB'de Yatırımların 6'ncı bölge teşviklerinden yararlandığını, ancak geçtiğimiz yıl Malatya'nın 4'üncü bölge kapsamına aldıığını hatırlatan Sadıkoğlu, "Yaptığımız başvuruyla bir yıl daha 6'ıncı bölge teşviklerinden yararlanma sürecimizi uzattık. Bu yazıyla ilgili tüm yetkililere ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Tam Yatırım aldığımız, sanayileşmede atılımlar yaptı bir yazı Malatya'yı 6'ncı bölge teşviklerinden mahrum etmeyi doğru bulmuyoruz. Bu teşvikten yararlandığı için yatırım talebinde bulunan arsa tahsis ettiğimiz Yatırımcıları kaybetmek sadece bizim değil, ülkemiz ekonomisinin kaybı olur. Malatya'nın bir daha teşvike edilmesi amacıyla hayata geçirildi. Bu çatlaklarda görevlerimiz sürdürüyoruz "dedi.

SANAYİ SİTELERİNE İHTİYACIMIZ VAR

Malatya ekonomisini geliştirecek en önemli atılımlar arasında sanayi siteleri talep edildiğini belirten Sadıkoğlu, "Doğu ile Batı'nın, Güney ile Kuzey'in kesişme noktasındaki Malatya, çevre illerin ihtiyacını karşılayacak gıda toptancılar sitesi, mobilya ve ayakkabı yapmak organize yapılara ihtiyaç duyuyor. Uzun bir hem size merkezi hem yerel yönetime bu talebimizi yineliyoruz "diye konuştu.

DIŞARIDAKİ MALATYALILARA ÇAĞRI

Üniversite-sanayi işbirliğinde diğer şehirlerde olduğu gibi arzu edilen bir birlikteliği henüz sağlayamadıklarını, Sadıkoğlu, "İnönü Üniversitesi gibi güçlü bir eğitim kurumuna sahibiz. Akademisyenlerin sanayi kuruluşlarımızda görev almaları çerçevesinde protokoller imzaladık. Projemizi hayata geçirmek üzereyiz. Malatya dışında iş dünyası temsilcilerinden sanatçılara, yazar akademisyenlerimize kadar önemli bir değerimiz var. 1980 öncesi çatmalardan darbe yiyen, göç veren bir şehiriz. Gerek yurtdışındaki gerekse yurtiçindeki ilgisini Malatya'ya çekecek adımlarla büyüterek hak ettiği yere taşıyacağız "ifadelerini kullandı.