Malatya, 'kayısı' lokomotifine yeni vagonlar ekliyor - Son Dakika

Malatya, 'kayısı' lokomotifine yeni vagonlar ekliyor

19.04.2021 13:38
Malatya, 'kayısı' lokomotifine yeni vagonlar ekliyor, System.String[]

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 250 milyon doları aşkın ihracat geliri elde ettikleri kayısı ticaretine gastronomi, tarih turizmi ve sanayi ürünlerinde çeşitlenmeyi sağlayacak atılımları eklediklerini söyledi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 250 milyon doları aşkın ihracat geliri elde ettikleri kayısı ticaretine gastronomi, tarih turizmi ve sanayi ürünlerinde çeşitlenmeyi sağlayacak atılımları eklediklerini söyledi.

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), 'Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor' online etkinliğini 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefat yıldönümü gününde Malatya'yla sürdürdü. Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayan Özal'ın anılarak başlandığı programda MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, kent ekonomisindeki gelişmelerle ilgili bilgi verdi. EGD Başkanı Celal Toprak ve EGD Temsilciler Koordinatörü Şener Meral'in moderatörlüğündeki programa, Malatyalı ekonomi gazetecileri Vahap Munyar, Günseli Özen, Mehmet Uluğtürkan gibi isimler de ilgi gösterdi.

"Gastronomi turizminde potansiyelimiz var"

MTSO Başkanı Sadıkoğlu, zor bir süreç olan Malatya kayısısına Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili işlemini geride bıraktıklarını belirterek, "Şehrimizin lokomotif ürünü kayısıdan daha fazla gelir elde etmemizi sağlayan bu girişimin yanı sıra kayısıyı endüstri ürünü haline getirecek katma değer yükseltme çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yanı sıra güçlü bir potansiyele sahip olduğumuz gastronomi turizmini geliştirme çabamız çerçevesinde 'Malatya Kağıt Kebabı' ve 'Malatya Peyniri'ne coğrafi işaret başvurumuzu yaptık. Halihazırda sahip olduğumuz 9 coğrafi işarete sahip ürünlerimizle şehrimizin gastronomi turizminden daha fazla yararlanması için çalışıyoruz. Bunun yanı sıra Aslantepe ve Nemrut başta olmak üzere köklü tarihi değerlerimizi iç turizmden daha fazla yararlanır hale getirmek için çalışıyoruz" dedi.

"250 yatırımcının talebi var"

Malatya'nın toprağı, suyu ve iklimiyle sadece dünyanın en iyi kayısısını değil kiraz, elma, üzüm gibi birçok üründe eşsiz tatlara sahip olduğunu belirten Sadıkoğlu, "Tarımdaki avantajımızı var olan sanayi kültürümüzle buluşturarak daha fazla ihracat yapan, Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlayan bir şehir olmak için onlarca proje yürütüyoruz" diye konuştu. Malatya'nın yatırım için cazip şehirlerarasında yer almaya devam ettiğini, şu an 250 yatırımcının yatırım talebi bulunduğunu anlatan Sadıkoğlu, " OSB'mizde yeni tahsislerle ilgili bürokratik ve altyapısal sorunlar yaşıyoruz. Bunları çözmek için ekonomi yönetimiyle sürekli irtibat halindeyiz. OSB'mizde 250 milyon liraya mal olacak arıtma tesisi yapımı sürüyor. Bu tamamlandığında özellikle tekstil yatırımlarını artıran bir şehir olacağız. Diğer taraftan sanayimizde nitelikli eleman sıkıntısı sorununu çözme çerçevesinde önemli adımlar attık. TOBB, 1'inci OSB'mize 33 milyonluk yatırımla bir meslek lisesi kazandırıyor. Yatılı olarak hizmete girecek bu okul ve temelini atacağımız model fabrika ile işgücünde yaşadığımız sorunu önemli ölçüde çözmüş olacağız" dedi.

"Teşvik süremiz daha da uzatılmalı"

Malatya OSB'de yatırımların 6'ncı bölge teşviklerinden yararlandığını, ancak geçtiğimiz yıl Malatya'nın 4'üncü bölge teşvik kapsamına alındığını hatırlatan Sadıkoğlu, "Yaptığımız başvuruyla bir yıl daha 6'ıncı bölge teşviklerinden yararlanma sürecimizi uzattık. Bu konuda tüm yetkililere ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Tam yatırım aldığımız, sanayileşmede atılımlar yaptığımız bir dönemde Malatya'yı 6'ncı bölge teşviklerinden mahrum etmeyi doğru bulmuyoruz. Bu teşvikten yararlandığı için yatırım talebinde bulunan arsa tahsis ettiğimiz yatırımcıları kaybetmek sadece bizim değil, ülkemiz ekonomisinin kaybı olur. Malatya'nın bir süre daha teşviklerden yararlanması gerektiğine inanıyoruz. Bu çerçevede girişimlerimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sanayi sitelerine ihtiyacımız var"

Malatya ekonomisini geliştirecek en önemli atılımlar arasında sanayi siteleri talebi olduğunu belirten Sadıkoğlu, "Doğu ile Batı'nın, Güney ile Kuzey'in kesişme noktasındaki Malatya, çevre illerin ihtiyacını karşılayacak gıda toptancılar sitesi, mobilya ve ayakkabı üretiminde

organize yapılara ihtiyaç duyuyor. Uzun bir süredir hem merkezi hem yerel yönetime bu talebimizi yineliyoruz" diye konuştu.

Dışarıdaki Malatyalılara çağrı

Üniversite-sanayi işbirliğinde diğer şehirlerde olduğu gibi arzu edilen bir birlikteliği henüz sağlayamadıklarını anlatan Sadıkoğlu, "İnönü Üniversitesi gibi güçlü bir eğitim kurumuna sahibiz. Akademisyenlerin sanayi kuruluşlarımızda görev almaları çerçevesinde protokoller imzaladık. Teknoparkımızı daha etkin çalıştırabilme çerçevesinde kendi enerjisini sağlama ve fazlasını satarak gelir elde edecek güneş tarlası projemizi hayata geçirmek üzereyiz. Malatya dışında iş dünyası temsilcilerinden sanatçılara, yazarlarımızdan akademisyenlerimize kadar önemli bir değerimiz var. 1980 öncesi çatışmalardan darbe yiyen, göç veren bir şehiriz. Gerek yurtdışındaki gerekse yurtiçindeki hemşerilerimizin ilgisini Malatya'ya çekecek adımlarla şehrimizi büyüterek hak ettiği yere taşıyacağız" ifadeleri ile konuşmasını tamamladı. - MALATYA

Malatya, 'kayısı' lokomotifine yeni vagonlar ekliyor

Gastronomi, İhracat, Türkiye, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Malatya, 'kayısı' lokomotifine yeni vagonlar ekliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Salgın için komplo teorisi diyen Norveçli evinde verdiği iki partiden sonra koronavirüsten öldü Salgın için komplo teorisi diyen Norveçli evinde verdiği iki partiden sonra koronavirüsten öldü Mustafa Cengiz'den Avrupa Süper Ligi açıklaması: Başkan Perez yakın dostum, bize teklif gelirse değerlendiririz Mustafa Cengiz'den Avrupa Süper Ligi açıklaması: Başkan Perez yakın dostum, bize teklif gelirse değerlendiririz Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan kadın, önce bebeğini sonra hayatını kaybetti Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan kadın, önce bebeğini sonra hayatını kaybetti Bakan Elvan, 128 milyar dolar iddiaları hakkındaki bir soruda topu Merkez Bankası'na attı Bakan Elvan, 128 milyar dolar iddiaları hakkındaki bir soruda topu Merkez Bankası'na attı Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti Son Dakika: Bir İngiliz savaş gemisi, mayıs ayında Karadeniz'e geçiş için Türkiye'ye bildirimde bulundu Son Dakika: Bir İngiliz savaş gemisi, mayıs ayında Karadeniz'e geçiş için Türkiye'ye bildirimde bulundu TikTok videosu çekmediğiniz bir burası kalmıştı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyor TikTok videosu çekmediğiniz bir burası kalmıştı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyor Korsan taksici, aracına aldığı yolcunun polis olduğunu öğrenince şaşkına döndü Korsan taksici, aracına aldığı yolcunun polis olduğunu öğrenince şaşkına döndü

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Cengiz'in, Cengiz'in, "Donk'un cinsel partisinden bıktık" söylemi hakkında İkinci Başkan Albayrak görüş belirtti: Başkana kıyamıyorum         
14:21
Mars'ta ilk kez bir helikopter uçuşu gerçekleştirildi, uçuş anına ilişkin görüntüler de paylaşıldı Mars'ta ilk kez bir helikopter uçuşu gerçekleştirildi, uçuş anına ilişkin görüntüler de paylaşıldı         
14:05
Afrika'dan gelen toz taşınımı için profesörden önemli uyarı: Bugün ve yarın dışarı çıkmayın Afrika'dan gelen toz taşınımı için profesörden önemli uyarı: Bugün ve yarın dışarı çıkmayın         
13:35
Gri pasaport skandalı büyüyor! İçişleri Bakanlığı 6 belediye için soruşturma başlattı Gri pasaport skandalı büyüyor! İçişleri Bakanlığı 6 belediye için soruşturma başlattı         
13:20
Acıların en büyüğü! Umutlarla beklediği hastane kapısından, minik oğlunun cansız bedeni ile çıktı Acıların en büyüğü! Umutlarla beklediği hastane kapısından, minik oğlunun cansız bedeni ile çıktı         
12:40
Hakan, Merih ve Ozan Kabak, pandemi nedeniyle bu yaza ertelenen EURO 2020'de Milli Takım forması giyemeyecek Hakan, Merih ve Ozan Kabak, pandemi nedeniyle bu yaza ertelenen EURO 2020'de Milli Takım forması giyemeyecek         
12:07
Aralarındaki aşk iddialarını yalanlayan Hande Erçel ve Kerem Bursin tatilde görüntülendi Aralarındaki aşk iddialarını yalanlayan Hande Erçel ve Kerem Bursin tatilde görüntülendi         
11:54
Aralarında eski muhtarın da olduğu iki kişi, zihinsel engelli kadını önce dövüp, ardından tecavüz etti Aralarında eski muhtarın da olduğu iki kişi, zihinsel engelli kadını önce dövüp, ardından tecavüz etti         
11:05
İki yıl önce kapısına kilit vurulan devlet hastanesi talan edildi İki yıl önce kapısına kilit vurulan devlet hastanesi talan edildi         
10:45
Korkulan oldu! Gelişmeyi Bakan Koca duyurmuştu, Edirne'de hastane kapıları gençlerle doldu Korkulan oldu! Gelişmeyi Bakan Koca duyurmuştu, Edirne'de hastane kapıları gençlerle doldu         
10:28
İrem Derici'nin İbo Show'da giydiği ve sosyal medyada gündem olan kıyafetin fiyatı ortaya çıktı İrem Derici'nin İbo Show'da giydiği ve sosyal medyada gündem olan kıyafetin fiyatı ortaya çıktı         
10:20
Uçakta duyduğu Uçakta duyduğu "Allah'ım bu kadar şansız olamam" cümlesi hayatını değiştirdi, tam 92 kilo verdi         
10:05
Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı         
09:23
İngiliz lüks moda perakende zinciri Harvey Nichols, Türkiye'den çekildi İngiliz lüks moda perakende zinciri Harvey Nichols, Türkiye'den çekildi         
09:00
Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL         
07:42
Genç savcı koronavirüse yenik düştü Genç savcı koronavirüse yenik düştü         
22:50
Eski yenge açılıp saçıldı! Bikinili pozundan çok yaptığı hareket konuşuldu Eski yenge açılıp saçıldı! Bikinili pozundan çok yaptığı hareket konuşuldu         
22:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2021 14:42:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya, 'kayısı' lokomotifine yeni vagonlar ekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei