Malatya Kayısısı Brüksel'de

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambers) Olağanüstü üyeler toplantısına katıldı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambers) Olağanüstü üyeler toplantısına katıldı.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Eurochambres Başkan Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde TOBB Brüksel Ofisinde yapılan toplantıya çok sayıda Avrupa iş dünyası temsilcisi de katıldı.



Toplantı sonrasında Avrupa Komisyonu Üyesi Günther Oettinger'e TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Sadıkoğlu tarafından kayısı ikram edildi. Oettinger kayısı paketiyle kameralara poz vermeyi de ihmal etmedi. - MALATYA

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