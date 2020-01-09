Malatya kayısısı geçen yıl 110 ülkeye ihraç edildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Malatya kayısısı geçen yıl 110 ülkeye ihraç edildi - Son Dakika Ekonomi

Malatya kayısısı geçen yıl 110 ülkeye ihraç edildi

6 saat önce

Malatya'da üretilen kuru kayısı geçen yıl 110 ülkede ağızları tatlandırdı.

Malatya kayısısı geçen yıl 110 ülkeye ihraç edildi, System.String[]

Malatya'da üretilen kuru kayısı geçen yıl 110 ülkede ağızları tatlandırdı.

Türkiye'deki yaklaşık 17 milyon kayısı ağacının 8 milyonunun bulunduğu Malatya'da, 50 bine yakın aile geçimini bu üründen sağlıyor.

Ülkenin, Antep baklavası ve Aydın incirinden sonra Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret olarak tescillenen üçüncü ürünü olan Malatya kayısısı geçen yıl 110 ülkeye satıldı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Malatya kayısısının damaklarda bıraktığı tat dolayısıyla tercih edildiğini, ihracatçıların mevcut pazarlarını koruduklarını söyledi.

Kentten 2018 yılında 95 bin 350 ton kuru kayısı ihracatı yapıldığını belirten Özcan, şöyle devam etti:

"Geçen yıl da 99 bin 666 ton kuru kayısı ihracatına karşılık yaklaşık 253 milyon 500 bin dolar gelir elde ettik. Bir önceki yılın ihracat rakamıyla karşılaştırdığımızda tüketici kitlesinde stabil bir piyasa oluşmuş durumda. Bu yılki ihracat rakamlarıyla geçen yılki ihracat rakamlarının paralel seyrettiğini görüyoruz. Dünyada belli bir tüketici kitlesi oluştu."

Özcan, geçen yıl miktar bazında en fazla ürün gönderilen ülkelerin ABD, Fransa, Rusya, Almanya ve İngiltere olarak sıralandığını, ihracatı artırmak için yeni pazar arayışında olduklarını dile getirdi.

"Çin'de ciddi artış var"

Ramazan Özcan, Avrupa'da yürütülecek tanıtım faaliyetleriyle yeni tüketici kitlelerine ulaşmak istediklerini, Uzak Doğu pazarını da çok önemsediklerini söyledi.

Uzak Doğu'nun kendileri için keşfedilmemiş pazarlardan biri olduğunu belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Çin'e yapılan naturel kuru kayısı ihracatında artış var. 2018 yılına göre Çin'de kuru kayısı tüketiminde ciddi artış söz konusu. Bu ülkeye ihracat 2019'da bir önceki yıla göre yaklaşık 2 bin ton arttı. Çin yeni pazar olarak görülürse ve buraya ihracat artışı devam ederse naturel kayısının daha büyük noktalara ulaşacağını tahmin ediyoruz."

Avrupa Birliği, Ramazan Özcan, İhracat, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:16 Kaynak: AA
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