Malatya kayısısı kalitesiyle sevindirecek - Son Dakika

Malatya kayısısı kalitesiyle sevindirecek

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da bu sezon yüksek kalitede ürün bekleniyor.

Malatya kayısısı kalitesiyle sevindirecek, System.String[]

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da bu sezon yüksek kalitede ürün bekleniyor.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonuna sahip olan ve "dünya kayısı başkenti" olarak nitelendirilen Malatya'da 50 bin civarında aile geçimini bu üründen sağlıyor.

Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tesciline sahip üçüncü ürünü olan Malatya kayısısı geçen yıl 110 ülkeye ihraç edildi. Bu dönemde 253 milyon 500 bin dolar karşılığı 99 bin 666 ton kuru kayısı yurt dışına satıldı.

Kentte üreticiler yeni hasat sezonuna hazırlık yaparken, bu sezon ürünün kalite ve kalibresinin yüksek olması bekleniyor.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente üreticilerin hasat dönemine girecek olmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Yeni hasat döneminin üreticiler açısından kazançlı olacağını bildiren Özcan, şöyle konuştu:

"Kalitesi ve kalibresi çok yüksek bir hasat dönemi yaşayacağız. Geçen yıllara göre çok daha kaliteli bir ürün görünüyor. Bu, iklimin kayısının arzu ettiği şekilde ilerlemesinden kaynaklanıyor. Doğal afetlerden zarar görmeden yaklaşık bir aylık süreyi atlatırsak çok daha iyi olacak. Şu ana kadar doludan ciddi bir zarar görmedik. Bazı bölgelerde doludan lokal hasar var ama şu ana kadar kötü bir tablo yok."

Özcan, üreticilerin kayısı ağaçlarını zamanında ilaçladıkları için meyvede çil hastalığının da oluşmadığını dile getirdi.

"İhracat pazarlarımız çok iyi"

Bu sezon iyi bir mahsulle çiftçilerin kazançlı bir hasat sezonu geçireceğini anlatan Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rakımın düşük olduğu bölgelerde haziran ayının 20-25'i gibi hasat dönemimiz başlayacak. Yaklaşık 45 günlük hasat dönemimiz olacak. Yaklaşık 10 Ağustos'a kadar da kentte kayısı hasadı devam edecek. Bu yıl üreticimizin mutlu olduğu, fiyatların üretici maliyetlerinin en az iki katı kadar yükselebildiği bir dönem yaşayacağız. İhracat pazarlarımız çok iyi. Yaklaşık 115 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Son zamanlarda Çin en önemli pazarlarımızdan biriydi, Kovid-19 salgınından sonra normal hayata döndüğünde ihracatımızda yine geçmiş yıllara paralel olarak pazar payını arttırdıkça kayısının ne kadar önemli olduğu bir daha ortaya çıkacak."

"Rafta satılan ürünler Malatya kayısısı değildir"

Özcan, bu yıl 100 bin ton kuru kayısı ihracatı hedeflendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Haziran ayının sonuna kadar raflarda, sofralarda ve marketlerde satın alınan kayısılar, üzerinde 'Malatya yazan' kayısılar asla Malatya kayısı değildir. Bizim ürün hasat dönemimiz henüz başlamadı. Rafta tüketiciyi cezbedebilmek için Malatya kayısısı adı altında satılan ürünler Malatya kayısısı değildir. Haziran ayı sonu itibarıyla kalitesi, kalibresi ve besin değerleri çok yüksek Malatya kayısılarını tezgahlarda tüketiciyle buluşturacağız. Tüketiciler sabırsızlıkla Malatya kayısısını bekliyor, üreticimiz de sabırsızlıkla hasat dönemini bekliyor. İthalatçılar ile ihracatçılarımız iş görüşmelerine başladı. Çok önemli bir yıl olacak."

Özcan, hasadın başlamasıyla yaklaşık 115 ülke ile Türkiye'deki 81'ilin dört bir yanına coğrafi tescilli Malatya kayısısını ulaştıracaklarını söyledi.

"Kaliteli ürün için emek harcadık"

Çiftçi Berkan Karakaş ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün gözetiminde bahçesinde iyi tarım uygulaması yürüttüğünü bildirdi.

Müdürlüğün ziraat mühendislerine danışarak kayısı bahçesinde kaliteli ürün elde etmek için çaba sarf ettiğini dile getiren Karakaş, "Ağaçlara gübre ve ilaç attım, çabasını yaptık, kaliteli ürün alabilmek için emek harcadık. İnşallah haziran sonu itibariyle hasat yapmaya başlayacağız. Kayısılarımızı tüketicilerimiz raflardan almaya başlayacak." diye konuştu.

Türkiye, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 10:57 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Malatya kayısısı kalitesiyle sevindirecek - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu         
16:50
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor         
16:47
Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti         
16:32
Toplantı sırasında kameranın kapalı olduğunu zanneden 66 yaşındaki senatör, çırılçıplak kaldı Toplantı sırasında kameranın kapalı olduğunu zanneden 66 yaşındaki senatör, çırılçıplak kaldı         
16:18
ABD'de göstericilere müdahale eden polisin attığı ses bombası canlı yayında kadın muhabire isabet etti ABD'de göstericilere müdahale eden polisin attığı ses bombası canlı yayında kadın muhabire isabet etti         
16:14
Bodrum'da mermer tozunu Bodrum'da mermer tozunu "beyaz kum" diye serecek olan 5 yıldızlı otele 345 bin lira ceza kesildi         
16:10
Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti         
15:52
Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı         
15:52
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı         
15:49
Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldırdığı iddia edilen CHP'li Eren Yıldırım tahliye edildi Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldırdığı iddia edilen CHP'li Eren Yıldırım tahliye edildi         
15:40
Yarı çıplak yola atlayan kadın kazaya sebep oldu! Kendisini kurtaran polis ekiplerine zorluk çıkardı Yarı çıplak yola atlayan kadın kazaya sebep oldu! Kendisini kurtaran polis ekiplerine zorluk çıkardı         
15:40
Napoli Teknik Direktörü Gattuso'nun kardeşi Francesca hayatını kaybetti Napoli Teknik Direktörü Gattuso'nun kardeşi Francesca hayatını kaybetti         
15:39
Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti         
15:34
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak         
15:34
Ehliyetsiz drift atan 18 yaş altı alkollü gence, bindiği aracın fiyatından daha fazla ceza kesildi Ehliyetsiz drift atan 18 yaş altı alkollü gence, bindiği aracın fiyatından daha fazla ceza kesildi         
15:23
Kadın yolcuyu yere yatırıp boğazını sıkan taksi şoförünün lisansı iptal edildi Kadın yolcuyu yere yatırıp boğazını sıkan taksi şoförünün lisansı iptal edildi         
15:22
Ilgaz Dağı'nda Haziran ayının ilk günlerinde kar yağdı Ilgaz Dağı'nda Haziran ayının ilk günlerinde kar yağdı         
15:13
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek         
15:04
Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek         
15:02
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir         
14:51
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak         
14:47
Silahlı saldırgan, göğsünden vurduğu adamı ölüme terk ederek otomobilini alıp kaçtı Silahlı saldırgan, göğsünden vurduğu adamı ölüme terk ederek otomobilini alıp kaçtı         
14:44
Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı         
14:44
G.Saray'ın eski yengesi, yarı çıplak pozuyla takipçilerinin aklını başından aldı G.Saray'ın eski yengesi, yarı çıplak pozuyla takipçilerinin aklını başından aldı         
14:41
Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı         
14:38
Son dakika: Koca, yasakların kalkmasıyla rehavete kapılan vatandaşları Son dakika: Koca, yasakların kalkmasıyla rehavete kapılan vatandaşları "Çince" paylaşımla uyardı         
14:27
Garajdan çaldığı matkabı internette satmaya çalışan hırsız yakalandı Garajdan çaldığı matkabı internette satmaya çalışan hırsız yakalandı         
14:27
Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı         
14:24
15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti 15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti         
14:24
Define avcıları 3 aydır kazdıkları 35 metrelik tünelde yakalandı Define avcıları 3 aydır kazdıkları 35 metrelik tünelde yakalandı         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2020 17:11:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya kayısısı kalitesiyle sevindirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]