Darende Belediye Başkanı İsa Özkan , kayısının kent sakinlerinin geçim kaynaklarından biri olduğunu belirterek, "Çiftçilerimiz büyük bir gayretle, emekle kayısıyı dünyanın her tarafına ulaştırıyor. Allah bu şehrin kayısısını eksik etmesin. Binlerce ailenin geçimi kayısı üzerine kurulu." dedi.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Darende, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya kayısısı tezgahlarda - Son Dakika

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