Malatya kayısısı tezgahlarda - Son Dakika
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Malatya kayısısı tezgahlarda

17.06.2022 09:35
Malatya kayısısı tezgahlarda

Malatya ve ilçelerinde hasat edilen yılın ilk kayısıları satışa çıktı.

Malatya ve ilçelerinde hasat edilen yılın ilk kayısıları satışa çıktı.

Aroması ve lezzetiyle ünü ülke sınırlarını aşan kayısının kilogramı tezgahlarda 35 liradan satılıyor.

Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, kayısının kent sakinlerinin geçim kaynaklarından biri olduğunu belirterek, "Çiftçilerimiz büyük bir gayretle, emekle kayısıyı dünyanın her tarafına ulaştırıyor. Allah bu şehrin kayısısını eksik etmesin. Binlerce ailenin geçimi kayısı üzerine kurulu." dedi.

Esnaf Adnan İlhan da kayısıyı tüketime sunmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Rabbim mahsulümüzü bol eylesin. Çiftçimize, esnafımıza hayırlı, bereketli kazançlar nasip eylesin." diye konuştu.

Malatya kayısısı tezgahlarda
Malatya kayısısı tezgahlarda
Malatya kayısısı tezgahlarda
Malatya kayısısı tezgahlarda

YORUMLAR
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Malatya'da Memurlar Bordro Yaktı Malatya'da Memurlar Bordro Yaktı Malatya'da kuru kayısısında tahmini rekolte 75 bin 776 ton Malatya'da kuru kayısısında tahmini rekolte 75 bin 776 ton
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya kayısısı tezgahlarda - Son Dakika

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