Malatya kayısısına TMO dopingi - Son Dakika

Malatya kayısısına TMO dopingi

Dünya kayısı başkenti Malatya'da Cumhuriyet tarihinde ilk kez Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından kuru kayısı alımına başlanılması üreticilerin yüzünü güldürdü.

Malatya kayısısına TMO dopingi, System.String[]

Dünya kayısı başkenti Malatya'da Cumhuriyet tarihinde ilk kez Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından kuru kayısı alımına başlanılması üreticilerin yüzünü güldürdü.

Malatya ekonomisinin bel kemiği olan ve 50 bin ailenin geçim kaynağı olarak büyük bir öneme sahip kayısı da tarihi gün yaşandı. Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Belgesine de sahip olan Malatya kayısısı artık Türkiye Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alım yapılacak. Kayısı da yıllardır yaşanan fiyat istikrarsızlığının da artık önüne geçilirken, bugün Malatya Ticaret Borsası'nda düzenlenen törenle Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ilk kayısı alım fiyatını açıkladı.

Ankara'dan telekonferans ile Malatya'ya bağlanan Bakan Pakdemirli, 2020 yılı için 4 numara diye adlandırılan kükürtlenmiş kuru kayısının kilogramını 21 liradan, kükürtlenmemiş natürel kayısı olarak bilinen günkurusu kayısısının ise 23 TL'den alınacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli'nin açıklaması, tören alanında sevinçle karşılanırken, sektör temsilcileri TMO'nun taban fiyatının kayısı üreticisinin lehine olduğunu söylediler.

Malatya Ticaret Borsası Konferans salonunda gerçekleşen programda konuşan Vali Aydın Baruş, Malatya için bugünün çok önemli bir gün olduğunu ifade ederek, "Kayısı Malatya ekonomisi ve refahı için çok önemli bir ürün. Malatya üreticisinin yüzü bundan sonra gülecek. Malatya ekonomisinde yaklaşık 300 milyon dolar ihracat değeri olan kayısı tarım topraklarımızın yüzde 20'isinde yetişiyor. Bugün 8 milyon kayısı ağacı var, bundan 350-400 bin yaş kayısı ve 100 bin ton kuru kayısı elde ediliyor. Yani Malatya'da nüfus başına 350 400 kilo yaş- 120-125 kilo kuru kayısı üretimi düşüyor. Kaysının bu günlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Malatya insanı bu iyiliği unutmayacaktır, Malatya tarihinde bu önemli bir yere sahip" diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da, TMO'nun kayısı alımı yapacak olmasının bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, "Artık dünya piyasasında 5 milyar dolar pazara sahip kayısı ihracatında Malatya 300 milyon değil de 3 milyar doları aktardığımız zaman çok daha farklı yerlerde olacağız" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise kayısı da artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını vurgulayarak, "2015'de millete verdiğimiz sözü AK Parti olarak yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kuru kayısı alımına başlayacak olmasının bir milat olacak. Bundan sonra da kayısı asla eskisi gibi olmayacak" şeklinde konuştu.

AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı'da, dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 70'inin sağlandığı Malatya'da fiyat politikasında yaşanan istikrarsızlığın TMO'nun alımı ile son bulacağını söyledi. AK Parti Hükümeti olarak kayısıya her zaman sahip çıktıklarını dile getiren Kahtalı, artık kayısının arkasında devletin olduğunu dile getirdi. Hayata geçirilen lisanslı kayısı depoculuğu ile artık kayısının değer kazanacağını ifade eden Kahtalı, emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda konuşan Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti iktidarları sürecinde kayısı için her türlü desteği verdiklerini anımsatırken, Milletvekili Ahmet Çakır ise hassas bir ürün olan kayısının artık TMO ile birlikte üreticisinin yüzünü güldüreceğini söyledi.

MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'da TMO'nun açıkladığı taban fiyatın bu ve bundan sonraki süreçte kayısı üreticisinin yüzünü güldüreceğini ifade ederken, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan'da siyasilerle birlikte bir süredir istişareler ile yürüttükleri girişimlerin sonuç verdiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları ile artık TMO'nın da kayısı da müdahil olduğunu dile getirdi.

Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı ve Öznur Çalık, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kayısı üreticileri katıldı. - MALATYA

Toprak Malzemeleri Ofisi, Toprak Mahsulleri Ofisi, AK Parti, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 15:18 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Malatya kayısısına TMO dopingi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Son Dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cübbeli Ahmet'in "iç savaş" sözleri nedeniyle ifadesine başvuracak Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a çok sert uyarı: Ateşle oynamayı derhal kesin Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1743 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı Özel okullar için emsal karar! Tüketici hakem heyeti, velinin özel okul ücret iade talebini kabul etti Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor 300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı
Son Dakika: Fenerbahçe, evinde Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı Son Dakika: Fenerbahçe, evinde Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı         
21:54
Bir çift, zengin sandıkları şahsı cinsel ilişki vaadiyle kandırıp 11 parçaya böldü Bir çift, zengin sandıkları şahsı cinsel ilişki vaadiyle kandırıp 11 parçaya böldü         
21:16
DSÖ'den testleri devam eden korona aşılarıyla ilgili tedirgin eden sözler: Hiçbirinin garantisi yok DSÖ'den testleri devam eden korona aşılarıyla ilgili tedirgin eden sözler: Hiçbirinin garantisi yok         
20:41
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı         
19:11
RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu ile oyuncu Murat Yıldırım arasında RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu ile oyuncu Murat Yıldırım arasında "Ramo" polemiği yaşandı         
19:04
Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı         
18:02
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum         
17:58
Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor         
17:36
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti         
17:19
300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı 300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı         
16:57
Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor         
16:56
Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı         
16:26
İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
15:35
Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi         
14:18
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi         
14:14
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu         
12:51
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
2018 yılında hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş, 15 dakikalık fark yüzünden SGK tarafından şehit sayılmadı 2018 yılında hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş, 15 dakikalık fark yüzünden SGK tarafından şehit sayılmadı         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 22:06:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya kayısısına TMO dopingi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei