Son Dakika Haberleri: Malatya kayısısının ilk ihracatı Almanya'ya
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Malatya kayısısının ilk ihracatı Almanya'ya

1 saat önce

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da hasadına başlanan kayısıda yeni sezonun ilk ihracatı Almanya'ya gerçekleştirildi.

Malatya kayısısının ilk ihracatı Almanya'ya , System.String[]
Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da hasadına başlanan kayısıda yeni sezonun ilk ihracatı Almanya'ya gerçekleştirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:23 
malatya, almanya, Ekonomi
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