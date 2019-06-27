Malatya kayısısının ilk ihracatı Almanya'ya
1 saat önce
Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da hasadına başlanan kayısıda yeni sezonun ilk ihracatı Almanya'ya gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:23
Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya
'da hasadına başlanan kayısıda yeni sezonun ilk ihracatı Almanya
'ya gerçekleştirildi.
Hobi olarak kaktüs yetiştirmeye başladı, şimdi birçok ile kaktüs satıyor
Kurt maskesi takan sapık küçük çocuğa ormanda dehşeti yaşattı
Almanya Başbakanı Merkel yine titreme nöbeti geçirdi
Boran Vadisi sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflarla efsane oldu! Yurt dışından bile gelen var