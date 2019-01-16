Malatya-Kayseri Karayolunda 24 Saattir Ulaşım Sağlanamıyor
8 dakika önce
Malatya-Kayseri karayolunda 24 saattir ulaşım sağlanamıyorSİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde Malatya-Kayseri karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle araç geçişine izin verilmiyor.
Malatya- Kayseri
karayolunda 24 saattir ulaşım sağlanamıyor
SİVAS - Sivas
'ın Gürün
ilçesinde Malatya-Kayseri karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle araç geçişine izin verilmiyor. Sivas ile Gürün arasında da ulaşım sağlanamıyor.
Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Malatya-Kayseri karayolu, Sivas'ın Gürün ilçesi ile Kayseri arasında devam eden yoğun kar yağışı ve tip nedeni ile ulaşıma kapandı. Gürün ilçesinde bekleyen tırlar uzun kuyruklar oluştururken, yolda mahsur kalarak ilerlemeyen ve araçlarda bulunan vatandaşlar ise yurtlara ve otellere yerleştirildi. Gürün Belediyesi tarafından vatandaşlara su ve yiyecek dağıtıldı. Karayolları yetkilileri ise yolun yarın sabaha kadar açılmayacağını belirtti. Gürün ilçesinde kar yağışı ise etkisini sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:44 Kaynak: İHA
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