Son Dakika Haberleri: Malatya-Kayseri yolunda yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı
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Malatya-Kayseri yolunda yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı

6 saat önce

Malatya-Kayseri yolunda yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu: 5 yaralıMALATYA - Malatya-Kayseri karayolu Karahan tüneli yakınlarında yaşanan trafik kazasında şarampole uçan araçtaki 5 kişi yaralandı.

Malatya- Kayseri yolunda yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı

MALATYA - Malatya-Kayseri karayolu Karahan tüneli yakınlarında yaşanan trafik kazasında şarampole uçan araçtaki 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Akçadağ ilçesi Karahan tüneli mevkinde M.G. yönetimindeki 38 PN 828 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Yaklaşık 80 metre sürüklenen otomobilde bulunan sürücü ile birlikte

G.A. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi çevredeki köylülerin yardımı ile araçtan çıkarılarak ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya-Kayseri yolunda yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı

Kayseri, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:36 Kaynak: İHA
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