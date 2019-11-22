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Malatya-Kayseri yolunda yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı
6 saat önce
Malatya-Kayseri yolunda yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu: 5 yaralıMALATYA - Malatya-Kayseri karayolu Karahan tüneli yakınlarında yaşanan trafik kazasında şarampole uçan araçtaki 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:36 Kaynak: İHA
Malatya- Kayseri yolunda yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı
MALATYA - Malatya-Kayseri karayolu Karahan tüneli yakınlarında yaşanan trafik kazasında şarampole uçan araçtaki 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Akçadağ ilçesi Karahan tüneli mevkinde M.G. yönetimindeki 38 PN 828 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.
Yaklaşık 80 metre sürüklenen otomobilde bulunan sürücü ile birlikte
G.A. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi çevredeki köylülerin yardımı ile araçtan çıkarılarak ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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