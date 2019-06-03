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MALATYA Kazada ölen kulüp başkanı ile kadın memur, toprağa verildi

42 dakika önce

Kazada ölen kulüp başkanı ile kadın memur, toprağa verildiMalatya'da, dün otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Özcan Gül (44) ile Malatya Adliyesi'nde görevli memur Sevgi Demirci (31) toprağa verildi.

Kazada ölen kulüp başkanı ile kadın memur, toprağa verildi
Malatya'da, dün otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Özcan Gül (44) ile Malatya Adliyesi'nde görevli memur Sevgi Demirci (31) toprağa verildi.
Kaza, dün sabah saatlerinde Malatya- Kayseri yolu üzerindeki Doğanlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ramazan Bayramı tatili için İstanbul'a giden Ayşenur Baysal (30) yönetimindeki 34 PN 5812 plakalı otomobil, kent merkezine ilerleyen Tuncay Demirci yönetimindeki 44 AY 699 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Sevgi Demirci ile diğer araçtaki Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Özcan Gül hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi ise yaralandı.
Yaşamını yitiren Gül ve Demirci'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Sevgi Demirci ile Özcan Gül, kılınan öğle namazının ardından Malatya Şehir Mezarlığı'nda yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
MALATYA Kazada ölen kulüp başkanı ile kadın memur, toprağa verildi
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:18 Kaynak: DHA
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