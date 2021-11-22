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Malatya Kent Konseyi Gençler için sosyo-iletişim projesini başlattı - Son Dakika

Malatya Kent Konseyi Gençler için sosyo-iletişim projesini başlattı

22.11.2021 14:17
Malatya Kent Konseyi Gençler için sosyo-iletişim projesini başlattı

Malatya Kent Konseyi üniversite öğrencilerinin ve fotoğraf severlerin sosyal, kültürel, tarihsel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla "Sosyo-İletişim Akademisi" isimli bir proje başlattı.

Projenin Malatya Kent Konseyi, İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi ortaklığında yürütülmesi planlanıyor.

Proje kapsamında üniversite eğitimi için Malatya dışından gelen öğrencilerin Malatya'nın kültürel yapısına uyum sağlamasına yardımcı olmak, Malatya'nın tarihi ve kültürel değerlerinin Malatya dışındaki illere taşınmasına destek olmak ve öğrencilerin yaşadığı şehirde mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli faaliyetleri kapsıyor. Proje süresi içerisinde Malatya'nın kültürü, tarihi, tarihi şahsiyetleri ve fotoğraf üzerine konferans, söyleşi ve seminerler, Malatya'nın tarihi ve kültürel mekânlarına geziler, fotoğraf sergisi, kitap okuma programları vb. bir dizi çalışmalar yürütülecek.

Proje ile ilgili konuşan Malatya Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, Kent Konseyi uhdesinde yapılan çalışmaların kurumlar arası işbirliği ile hayata geçirildiğini ve yapılan her çalışmanın ihtiyaca binaen ve istişare yoluyla uygulamaya konulduğunu belirterek Malatya ile ilgili fikri, çalışması ve önerisi olan herkesi birlikte çalışmaya davet ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda 24 kursiyerin katıldığı "Dijital Fotoğrafçılık" kursu eğitimleri başladı. 210 saat sürecek olan kurs boyunca fotoğrafçılıkta teorik ve uygulamalı eğitimlerin Mayıs 2022 yılına kadar sürmesi planlanıyor. Fotoğraf Sanatçısı Ramiz Akar tarafından eğitimleri verilen Dijital Fotoğrafçılık Kursu'nun ilk ders saatlerinde fotoğrafçılığa giriş ve fotoğraf makinelerini tanıma konusu işlendi. İlk ders günü sonunda kursiyerler Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesi'ni gezerek müzede yer alan tarihi fotoğraf makinelerini incelediler. Müzeyi gezen kursiyerler, fotoğraf makinelerinin tarihi serüvenini inceleme fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını ifade ederek, Malatya Kent Konseyi'ne teşekkür ettiler.

Fotoğrafçılık alanında teknik ve pratik konularda bilgi sahibi oluyoruz Dijital Fotoğrafçılık kursiyerlerinden Songül Uzundere; "Malatya Kent Konseyinde böyle güzel bir organizasyonun içinde olmaktan dolayı çok mutluyum. Güzel bir ortamda fotoğrafçılık eğitimi alıyoruz. Kurs sayesine fotoğrafçılık alanında teknik ve pratik konularda bilgi sahibi oluyoruz. Bizlere bu imkânı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yücekaya: Yaşamın içindeki detayları görmeye başladık

Malatya Kent Konseyi tarafından düzenlenen Fotoğrafçılık kursuna heyecan ve ilgiyle başladığını ifade eden kursiyer Erkan Yücelkaya ise, "Fotoğrafçılık kursunda sadece fotoğraf çekmek değil, yaşamın içindeki detayları görmeye başladık. Fotoğraflardaki hikâyeleri gözlemleme yetimiz gelişiyor.An'ı değerlendirmenin, incelik ve derinliğini gözlemlemeye başladık. Sosyalleşme ve yeni keşiflere doğru yol alıyoruz" dedi

Sağlam: Her döneme ait fotoğraf makinelerini görme şansımız oldu

Dijital Fotoğrafçılık kursiyerlerinden Rüveyda Sağlam ise, "Malatya Kent Konseyi 2021 - 2022 yılı Fotoğrafçılık kursu öğrencisiyim. Derslerimiz bu hafta başladı,fotoğrafçılık hakkında teknik bilgim hiç olmamasına rağmen daha ilk haftadan bir şeyler öğrendiğimi hissediyorum. Bu bilgileri uygulamaya ve başarılı bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Kursta öğrendiğim bilgileri hem tek başıma hem toplu olarak yapacağımız çekimlerde daha iyi göreceğimi umuyorum. Kursun ikinci gününde Fotoğrafçılık adına Türkiye'nin en büyük Fotoğraf Makinesi Müzesine verimli bir ziyarette bulunduk. Geçmişten günümüze fotoğrafçılık adına güzel bir yolculuk oldu. Müzede bulunan fotoğraf makinelerini inceledik. Her döneme ait fotoğraf makinelerini görme şansımız oldu. Geçmiş dönemlerde çekilen bazı fotoğraflar tekniklerini uygulamalı olarak görme şansımız oldu" ifadelerinde bulundu.

Tunay: Fotoğraf Makinesi Müzesi olarak yılda 150 bin ziyaretçimizi ağırlıyoruz

Malatya Fotoğraf Müzesi sorumlularından İrfan Tunay, "Malatya Kent konseyimizin başlatmış olduğu Sosyo İletişim Projesi kapsamında fotoğrafçılık kursu öğrencilerini Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal Daire Başkanlığı Fotoğraf Makinası Müzesinde ağırladık. Asya ve Avrupa'nın en büyük müzesinde fotoğrafçılığa yeni ilk adımını atan öğrencilerimize hem görsel açıdan hem de uygulamalı eğitimler yaptılar. Tarihsel süreç olarak 1800lü yıllardan günümüze kadar olan 2023 fotoğraf makinalarını ve 3 bin 600 tane yardımcı ekipmanları tanımaları ve kullanma özelliğini öğrenmelerine yardımcı olduk. Kent Konseyine bu anlamlı çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. Fotoğraf Makinesi Müzesi olarak yılda 150 bin ziyaretçimizi ağırlıyoruz" dedi.

Dijital Fotoğrafçılık Kursu sonunda kursiyerlere Halk Eğitim onaylı sertifikaların takdim edileceği belirtildi.

Malatya Kent Konseyi Gençler için sosyo-iletişim projesini başlattı

İnönü Üniversitesi, Kent Konseyi, Üniversite, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Malatya Kent Konseyi Gençler için sosyo-iletişim projesini başlattı - Son Dakika


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