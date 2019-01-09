Malatya Kent Konseyi Malatya'nın Kalemlerini Tanıtmaya Devam Ediyor

Kent Konseyinde düzenlenen programa Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi M. Fatih Kahraman, Malatyalı şair ve yazarlar, şiire ve yazmaya ilgi duyan vatandaşlar ve programını sunmak üzere Şair/Yazar Mustafa Şahin katıldı.

Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi Fatih Kahraman, şair/yazar Mustafa Şahin'in çok önemli çalışmalar yaptığını belirterek, 'Bir Şair Bir Yazar Buluşması' programının da kendilerine konuk oldukları için Mustafa Şahin'e teşekkür etti.

Programa hayat hikâyesini anlatarak başlayan şair/yazar Mustafa Şahin, emekli olduktan sonra şiir yazmaya başladığını belirterek "Şiir, bütün doğal güzelliklerin, özlemlerin, hasretlerin kurallara uygun şekilde ölçülü yazılmasıdır" dedi.

Şiir yazarken kendine örnek olarak ozanlarımızı, Mahsuni'yi, Muhlis Akarsu'yu ve Naimi'yi aldığını söyleyen Şahin, yazarlık hayatı boyunca Değinmeler, 60 Yaşım Merhaba, İçimden Geldiği Gibi, Çanakkale Çanakkale adlı dört kitap çıkardığını söyledi.

Kendini şiir yazmaya iten sebebin toplumdaki değişimler, düzensizlik, yozlaşma gibi sebepler olduğunu belirten Şahin, eserlerinde kullandığı dilden ve yazma tekniklerinden bahsederek yazmış olduğu "Çanakkale'de" şiirine Çukurova Edebiyatçılar Derneği tarafından ödül verildiğini belirtti.

Şiir dinletisi şeklinde geçen programda Şahin, programa katılan katılımcılara yazmış olduğu şiirlerinden bazılarını okurken katılım sağlayanlar da kendi şiirlerinden okuma yaptılar.

Program sonunda katılımcılar düzenlenen programdan memnun kaldıklarını ifade ederek, Malatya Kent Konseyi'ne göstermiş oldukları özenden dolayı teşekkür ettiler.