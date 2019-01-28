Son Dakika Haberleri: Malatya Kent Konseyi'nden Sporcular Destek

Malatya Kent Konseyi'nden Sporcular Destek

56 dakika önce

Malatya Kent Konseyi Spor Çalışma Grubu vatandaşların spora olan ilgisini arttırmak amacıyla yapmış olduğu çalışmaların yanı sıra sağladığı teknik destekler ile de spora ve sporcunun yanında olmaya devam ediyor.

Malatya Kent Konseyi'nden Sporcular Destek, System.String[]

Bu kapsamda Malatya Kent Konseyi Spor Çalışma Grubu tarafından Barguzu Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere taekwondo malzemeleri konusunda destek sağladı. Spor Çalışma Grubu Temsilcisi Kadir Yıldırım, Taekwondo Uluslararası Hakemi Engin Sarıkaya, Barguzu Ortaokulu Okul Müdürü Vahap Aslan'ın katıldığı programda çocuklar küçük bir gösteri de yaptılar.

Malatya Kent Konseyi Spor Çalışma Grubu Temsilcisi Kadir Yıldırım, spora ve sporcuya yönelik her çeşit etkinliği desteklemek için bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yanında teknik destek de verme gayreti içinde bulunduklarını ifade ederek, " Bizlere bu imkanı sunan Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu'na çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Barguzu Ortaokulu Müdürü Vahap Aslan, çocukların gelişimlerine katkıda bulunan spor dallarına önem verdiklerini belirterek, Kent Konseyi Genel Sekreterliğine yapmış oldukları destekten dolayı teşekkür etti.

Barguzu Ortaokulu Beden Eğitim Öğretmeni Bayram Şahin, çocukların spora olan ilgilerine destek veren Kent Konseyine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:05 Kaynak: Bültenler

Kadir Yildirim, Malatya, Kent Konseyi, Güncel
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