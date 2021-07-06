Malatya Kent Konseyi'nden Tiyatro Kursu - Son Dakika

Malatya Kent Konseyi Sanatsal Faaliyetler Çalışma Grubu sanat alanında yapmış olduğu çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda çalışma gurubu bünyesinde oluşturulan tiyatro ekibi tiyatro severlerin katılabileceği bir tiyatro kursu açtı.

Malatya Kent Konseyi Sanatsal Faaliyetler Çalışma Grubu tarafından yapılan açıklamada; tiyatro sanatının günümüz dünyasında önemli bir yer teşkil ettiği, insanların tiyatroya her geçen gün daha çok merak duyduğu bu nedenle "Tiyatro Kursu" açtıkları belirtildi. Eğitim boyunca sahne eğitimi, oyunculuk eğitimi ve drama eğitimi gibi konu başlıkların da dersler verileceği ifade edildi.

Tiyatro Kursu Eğitmeni Ömer Faruk Acun, "Malatya Kent Konseyi'nde açmış olduğumuz tiyatro kursuna şuan 20 kursiyerimiz katıldı. Kurs kapsamında vermiş olduğumuz tiyatro eğitimlerinin sonunda katılımcı arkadaşlarımızla birlikte büyük bir oyun düzenleyip oyun sonunda arkadaşlara katılımcı belgesi vereceğiz" dedi. Acun, tiyatro kursunun tamamen ücretsiz olduğunu ve tiyatroya gönül veren herkesi tiyatro kursuna beklediklerini ifade etti.

Tiyatro kursuna katılan kursiyerler, kurs kapsamında verilen eğitimlerden oldukça memnun olduklarını dile getirerek Malatya Kent Konseyi'ne teşekkür ettiler.

Tiyatro kursu Salı ve Cuma günleri 14. 00 ile 16. 00 saatleri arasında Malatya Kent Konseyi binasında ücretsiz olarak verilecek.