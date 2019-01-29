Malatya Kent Konseyi'nin "Gelenekten Geleceğe" Projesi Tanıtıldı

Nikâh Sarayı'nda düzenlenen yemekli programa projeyi tanıtmak ve istişare de bulunmak amacıyla Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, yerel ve ulusal medya temsilcileri ile bir araya geldi.

Necati Çobanoğlu, küreselleşen bir dünya düzeni içerisinde yaşadığımızı ifade ederek iletişim ve haberleşme ağının çok hızlı bir şekilde ilerlediğini söyledi. Bu gelişim ve değişime bağlı olarak toplumsal anlamda değerlerimizden uzaklaştığımızı belirten Çobanoğlu, daha uzun ömürlü olan toplumların fark oluşturan toplumlar olduğunu bizlerin de geleneklerimizle fark oluşturduğumuzu dile getirdi. Çobanoğlu, öz değerlerimize bağlı kaldığımız sürece dünyada bir yerimizin olacağını ve toplum olarak hiçbir zaman unutulmayacağımızı söyledi.

Bu kapsamda 2019 yılı lokomotif projesi olarak "Gelenekten Geleceğe" projesini hazırladıklarını ifade eden Çobanoğlu, geleneklerimizi geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımıza ve gençlerimize aktarmak amacıyla bu projeyi başlattıklarını vurguladı.

Yıl içerisinde yapılacak etkinlikleri slayt eşliğinde sunan Çobanoğlu,bu kapsamda ziyaretler, sosyal deneyler, resim, kompozisyon yarışmaları, geleneksel düğün etkinliği, geleneksel çocuk oyunlarının yanı sıra, ulusal fotoğraf yarışması ve Malatya Türküleri yarışması ile birbirinden farklı birçok etkinlik ile projeyi kamuoyuna tanıtmaya devam edeceklerini söyledi.

Çobanoğlu, "Projemizin kentimizin sosyal ve kültürel geleceğine katkı sağlayacağını ümit ediyor, bu kapsamda yapılacak bütün etkinliklerde değerlerimiz ve geleneklerimiz ile ilgili hassasiyeti olan herkesin desteğini bekliyoruz" dedi.

Programın sonunda basın mensupları proje ile ilgili görüş, düşünce ve önerilerini aktararak, projenin önemi hakkında görüş beyan ettiler