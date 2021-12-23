Malatya Kent Konseyi Niyazi Mısri'yi anlattı - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, CEM Vakfı Malatya ŞubeBaşkanı Eşref Doğan, Kent Konseyi Niyazi Mısri Çalışma Grubu Temsilcisi Mehmet Aydemir, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, Hacı Hafize Özal Kız Yurdu ve Beydağı Kız Yurdu'nda kalan öğrenciler katıldı. Niyazi Mısri konulu konferanslarını sunmak üzere Niyazi Mısri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nazmi Özerol, Tasavvuf Musikisi dinletisi için Niyazi Mısri Çalışma Grubu tasavvuf musikisi sanatçıları katıldı.

Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, Malatya'nın tarihi süreçte birçok isim ile anıldığını söyledi. Malatya'nın güzel insanlar yetiştiren bir güzel şehir olduğunu vurgulayan Artan, " Niyazi Mısri Çalışma Grubumuz da Malatya'ya güzel hizmetler yapacaktır. Niyazi Mısri yaşadığı bu topraklara olan borcunu ödedi. Bizlerde kıymetli şahsiyetimize borcumuzu ödeyeceğiz" dedi.

Kent Konseyi Niyazi Mısri Çalışma Grubu Temsilcisi Mehmet Aydemir, Niyazi Mısri Çalışma Grubu olarak Malatyalı Niyazi Mısri'yi daha iyi tanımak ve tanıtmak amacıyla faaliyetler yaptıklarını söyleyerek, " Malatya manevi anlamda zengin bir şehirdir. Muhiddin İbni Arabi, Sadreddin Konevi, Niyazi Mısri Hazretleri bu topraklarda yetişmişlerdir. Bizlerde bugün burada Malatya'ya hizmet etmek için bir aradayız" dedi.

CEM Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, Niyazi Mısri'yi tanımak ve tanıtmak adına yapılan çalışmaların önemli olduğunu söyleyerek, programı düzenleyen Kent Konseyi Genel Sekreterliğine ve Niyazi Mısri Çalışma Grubuna teşekkür etti.

"Niyazi Mısri" konulu konferans veren Niyazi Mısri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nazmi Özerol, Niyazi Mısri'nin hayatı, düşünce dünyası ve yaşadığı dönemin kültürel özellikleri hakkında bilgiler verdi. Niyazi Mısri'nin sürgün hayatını da anlatan ve bu dönemde yazmış olduğu eserlere değinen Özerol, " Türk tasavvuf edebiyatının, şiir dünyasının en büyük şairlerinden biridir Mısri, duygu ve düşüncelerini Yunus Emre tarzında dile getirmiştir" dedi.

Konferans programının sonunda Niyazi Mısri Çalışma Grubu Tasavvuf Musikisi ekibi tarafından Niyazi Mısri'nin bestelenmiş eserleri seslendirildi.