MALATYA KENT KONSEYİ YERİNDEN YÖNETİMİN AKTÖRLERİNİ BİRARAYA GETİRDİ - Son Dakika
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MALATYA KENT KONSEYİ YERİNDEN YÖNETİMİN AKTÖRLERİNİ BİRARAYA GETİRDİ

12.09.2021 15:58
MALATYA KENT KONSEYİ YERİNDEN YÖNETİMİN AKTÖRLERİNİ BİRARAYA GETİRDİ

İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yararlanıcısı olduğu ve UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) tarafından yürütülen Yerel Yönetim Reformu III (LAR3) projesi kapsamında "Mahalle Yönetiminin Katılımcı Hale Getirilmesi" konu başlığında çalıştay programı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yararlanıcısı olduğu ve UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) tarafından yürütülen Yerel Yönetim Reformu III (LAR3) projesi kapsamında "Mahalle Yönetiminin Katılımcı Hale Getirilmesi" konu başlığında çalıştay programı düzenlendi.

Mövenpick Malatya Otel'de düzenlenen programa Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, Malatya Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, Büyükşehir Belediyesi Çalışanları, STK Temsilcileri, mahalle muhtarları, UNDP LAR III Projesi Yöneticisi Neslihan Yumukoğlu UNDP Kıdemli Uzmanı Metehan Gültaşlı, ve vatandaşlar katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak yönetişim mekanizmasını hayata geçirme noktasında gerekli gayreti gösterdiklerini söyleyerek, katılımcı bir anlayış ile hareket ettiklerini ifade etti.

Okyay, belediyelerin halkla beraber hareket eden ve sürekli halkın içinde olan kurumlar olduklarını söyleyerek " Yaptığımız işler süreklilik ve sürdürülebilirlik gerektiren işler. Bu doğrultuda sınırsız ihtiyaçlarımızı sınırlı kaynaklar ile en verimli şekilde kullanmamız için birlikte hareket etmemiz büyük önem taşımaktadır" dedi.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, iki gün süren çalıştay programından çıkacak kararların Malatya için bir projeksiyon oluşturması adına önemli olduğunu söyledi. Kent Konseylerinin yerel örgütlenmeler ve belediyeler arasındaki ilişki ağının güçlendirilmesinde önemli bir role sahip olduğunu söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın önerisi doğrultusunda Kent Konseyi bünyesi içinde Şehir Gönüllüleri Meclisi oluşturduklarını vurgulayan Batar, "Yönetişim mekanizmasını hayat geçirme noktasında bu çatı altında yapmış olduğumuz çalışmalar çok kıymetlidir" dedi.

Batar; Malatya Kent Konseyi olarak yerel yönetişim modelinin Malatya'da hayata geçirilmesi noktasında çalışmalar yapmaya özen gösterdiklerini ifade ederek, "Mahalle Künyesi, Sivil Toplum Akademisi, STK'ların ihtisas alanlarına göre belirlenip buna yönelik eğitim programları düzenlenmesi çalışmalarımız ile Malatya'ya değer katmaya devam ediyoruz" dedi.

Çalıştay programında Özalper ve Melekbaba Mahalleleri pilot mahalleler olarak belirlendi. Yapılan pilot çalışmada yerel hizmet önceliğinde ele alınması gereken konuları belirlemek üzere imar, altyapı, eğitim ve kurslar, kültür, çevre, ulaşım, halkla ilişkiler, zabıta konularında oluşturulan sandıklarda katılımcı vatandaşların oyları doğrultusunda İmar, Eğitim ve kurslar, ulaşım konusunda daha fazla öncelik verilmesi gerektiğine dair öneriler oluşturuldu.

Programın ikinci bölümünde Büyükşehir Belediyesi ulaşım hizmetleri, imar ve eğitim konularında ilgili yetkililer ve vatandaşlar bir araya gelerek sorunlar ve çözüm önerileri doğrultusunda fikir alışverişinde bulundular.

Kaynak: Habermetre
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