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Malatya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı

6 saat önce

Malatya Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplantısında Genel Sekreterliğe Av. Abdulkadir Artan seçildi.

Malatya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı, System.String[]

Malatya Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplantısında Genel Sekreterliğe Av. Abdulkadir Artan seçildi.


Konuyla ilgili olarak verilen bilgilere göre, Malatya Kent Konseyi'nin yapılan Yürütme Kurulu toplantısında, Kent Konseyi Yönetmeliğine göre Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın önerisi üzerine Konseyin Genel Sekreteri olarak Av. Abdulkadir Artan seçildi. Yürütme Kurulu Toplantısı sırasında kısa bir değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, gerek Kent Konseyi, gerekse Şehir Gönüllüleri ve gerekse diğer gönüllü kuruluşların gönüllü meclisler olduğunu belirterek, "Biz şehri yönetirken genelde değerlendirmemiz, katılımcı belediyecilik anlayışı ile şehri yönetme temel esasına dayanan bir yol belirledik. Bizim 2014 yılındaki bizim yerel yönetim programımızda da belirlemiş olduğumuz 5 temel ilkeden bir tanesi de katılımcı belediye ilkesidir. Dolayısıyla sizlerin görüş ve önerileri bizim için önemli ve anlamlıdır. Şunu ifade edeyim, şehirde yapılacak bir işte öncelikle şehrin önde gelenlerinin görüş ve önerilerinin, resmi meclisin dışında ayrıca Şehir Gönüllüleri Meclisi tarafından da değerlendirilmesi lazım. Biz bu anlamda Şehir Gönüllüleri Meclisini önemsiyoruz" dedi. - MALATYA

Selahattin Gürkan, Kent Konseyi, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:44 Kaynak: İHA
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