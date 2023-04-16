Malatya kent merkezi boş tarlaya dönüştü- Enkazlar kaldırıldıkça oluşan boş alanlar havadan görüntülendi - Son Dakika
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Malatya kent merkezi boş tarlaya dönüştü- Enkazlar kaldırıldıkça oluşan boş alanlar havadan görüntülendi

16.04.2023 14:06

Depremin vurduğu Malatya'nın son hali böyle görüntülendi Depremin vurduğu Malatya'da ağır hasarlı binalar yıkıldı, kent merkezi adeta devasa boş bir alana dönüştü.

Depremin vurduğu Malatya'nın son hali böyle görüntülendi

MALATYA - Depremin vurduğu Malatya'da ağır hasarlı binalar yıkıldı, kent merkezi adeta devasa boş bir alana dönüştü. Havadan görüntülenen kent merkezindeki boşluk, binaların yıkılmaya devam etmesi ile her geçen gün daha da artıyor.

6 Şubat depremlerinin ağır hasara yol açtığı Malatya'da yıkılan binaların enkazlarının kaldırılması ile ağır ve acil yıkılacak binalarda tek tek yıkılıyor. Kent merkezindeki binaların yıkılması il dev tarlalara dönüşen şehir merkezinin hali ise dron ile havadan görüntülendi.

Emeksiz Kavşağı'ndan Akpınar, Yeni Cami meydanı ve Kışla Caddesine kadar olan bölümde neredeyse sayıları parmakla gösterilecek kadar bina kalırken, ortaya çıkan bu görüntü ise Malatyalıları derinden üzüyor. Kışla Caddesi'nden Emeksiz Alt Kavşağı yıkımlar sonrası rahatlıkla gözükürken, ağır hasarlı binaların yıkılmaya devam etmesi boş alanların büyüklüğü de her geçen gün artıyor.

Kaynak: İHA
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Malatya kent merkezi boş tarlaya dönüştü- Enkazlar kaldırıldıkça oluşan boş alanlar havadan görüntülendi Malatya kent merkezi boş tarlaya dönüştü- Enkazlar kaldırıldıkça oluşan boş alanlar havadan görüntülendi Malatya'daki konteyner kentlere 22 bin 684 depremzede yerleştirildi Malatya'daki konteyner kentlere 22 bin 684 depremzede yerleştirildi

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Son Dakika Güncel Malatya kent merkezi boş tarlaya dönüştü- Enkazlar kaldırıldıkça oluşan boş alanlar havadan görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya kent merkezi boş tarlaya dönüştü- Enkazlar kaldırıldıkça oluşan boş alanlar havadan görüntülendi - Son Dakika
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