Malatya kent merkezinde bulunan 2 bina riskli olduğu için boşaltılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya kent merkezinde bulunan 2 bina riskli olduğu için boşaltılıyor - Son Dakika

Malatya kent merkezinde bulunan 2 bina riskli olduğu için boşaltılıyor

6 saat önce

Malatya kent merkezinde bulunan 2 bina riskli olduğu için boşaltılıyor (2)

Malatya kent merkezinde bulunan 2 bina riskli olduğu için boşaltılıyor (2)

Malatya kent merkezinde bulunan 2 bina riskli olduğu için boşaltılıyor

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:06 Kaynak: DHA
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