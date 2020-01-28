Malatya kent merkezinde bulunan 2 bina riskli olduğu için boşaltılıyor - Son Dakika

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Malatya kent merkezinde bulunan 2 bina riskli olduğu için boşaltılıyor
6 saat önce
Malatya kent merkezinde bulunan 2 bina riskli olduğu için boşaltılıyor (2)
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:06 Kaynak: DHA
Malatya kent merkezinde bulunan 2 bina riskli olduğu için boşaltılıyor (2)
Son Dakika Bakan Selçuk; "Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da vatandaşlarımız prim borçlarına... Depremzedeler borçlarına bakılmaksızın ve katılım payı ödemeden sağlık hizmeti alacak TEB, depremzedelerin kredi ve kart ödemelerini 3 ay faizsiz erteleyecek Arnavutluk, Irak ve Küba'da peş peşe depremler!