Malatya kent merkezine yıllar sonra yağan kar sevinçle karşılandı - Son Dakika

Malatya kent merkezine uzun yıllar sonra 30 santimetrenin üzerinde kar yağması vatandaşları sevindirdi. Okulların da tatil olmasıyla çocuklar karın keyfini doyasıya çıkardı. Kentteki parklara akın eden vatandaşlar ise beyaz örtü ile bolca fotoğraf çektirdi.



Malatya'da dün başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı sonrası tüm şehir karla kaplanırken, uzun yılların ardından kent merkezine karın çokça yağması başta çocuklar olmak üzere herkesi sevindirdi. Okulların da tatil olmasını fırsat bilen çocuklar aileleri ile birlikte parklara akın etti. Şehrin en büyük parkları olan Hürriyet ve Abdullah Gül Parkı, kartopu oynayanlar ve fotoğraf çektirmek isteyenlerle doldu. Hürriyet Parkı'nda bulunan suni gölün donmasıyla ortaya çıkan kartpostallık görüntüler de vatandaşların ilgi odağı haline geldi.



Malatya merkezde ilk kez bu kadar yoğun kar yağışı gören çocuklar karın keyfini çıkardı. Bugün tatil olduğu için mutlu olan öğrenciler yarının da tatil olmasını istediklerini söyledi.



Kent merkezinde ise bazı esnaflar hem dükkanlarının önünü temizledi hem de bu anı eğlenceye dönüştürerek kardan adam yaptı.



Darende ve Arguvan'da da kar keyfi



Öte yandan Malatya'nın Arguvan ve Darende ilçesinde de çocuklar doyasıya kar keyfi yaşadı. Okulların tatil edilmesiyle kar topu oynayıp eğlenceli anlar yaşayan çocuklar ilk kez bu kadar çok kar yağması nedeniyle mutlu olduklarını söyledi. - MALATYA