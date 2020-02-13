Malatya kent merkezine yıllar sonra yağan kar sevinçle karşılandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya kent merkezine yıllar sonra yağan kar sevinçle karşılandı - Son Dakika

Malatya kent merkezine yıllar sonra yağan kar sevinçle karşılandı

6 saat önce

Malatya kent merkezine uzun yıllar sonra 30 santimetrenin üzerinde kar yağması vatandaşları sevindirdi.

Malatya kent merkezine yıllar sonra yağan kar sevinçle karşılandı, System.String[]

Malatya kent merkezine uzun yıllar sonra 30 santimetrenin üzerinde kar yağması vatandaşları sevindirdi. Okulların da tatil olmasıyla çocuklar karın keyfini doyasıya çıkardı. Kentteki parklara akın eden vatandaşlar ise beyaz örtü ile bolca fotoğraf çektirdi.


Malatya'da dün başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı sonrası tüm şehir karla kaplanırken, uzun yılların ardından kent merkezine karın çokça yağması başta çocuklar olmak üzere herkesi sevindirdi. Okulların da tatil olmasını fırsat bilen çocuklar aileleri ile birlikte parklara akın etti. Şehrin en büyük parkları olan Hürriyet ve Abdullah Gül Parkı, kartopu oynayanlar ve fotoğraf çektirmek isteyenlerle doldu. Hürriyet Parkı'nda bulunan suni gölün donmasıyla ortaya çıkan kartpostallık görüntüler de vatandaşların ilgi odağı haline geldi.


Malatya merkezde ilk kez bu kadar yoğun kar yağışı gören çocuklar karın keyfini çıkardı. Bugün tatil olduğu için mutlu olan öğrenciler yarının da tatil olmasını istediklerini söyledi.


Kent merkezinde ise bazı esnaflar hem dükkanlarının önünü temizledi hem de bu anı eğlenceye dönüştürerek kardan adam yaptı.


Darende ve Arguvan'da da kar keyfi


Öte yandan Malatya'nın Arguvan ve Darende ilçesinde de çocuklar doyasıya kar keyfi yaşadı. Okulların tatil edilmesiyle kar topu oynayıp eğlenceli anlar yaşayan çocuklar ilk kez bu kadar çok kar yağması nedeniyle mutlu olduklarını söyledi. - MALATYA

Hürriyet, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyarbakır'da bir grup vatandaş türkü eşliğinde kardan adamla halay çekti
Türk havacılık devi Atlas Global iflas başvurusu yaptı Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı 24 ilde eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildi kentler

Son Dakika Haberleri
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 22:03:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya kent merkezine yıllar sonra yağan kar sevinçle karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]