Malatya, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman'da Regaip Kandili idrak edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman'da Regaip Kandili idrak edildi - Son Dakika

Malatya, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman'da Regaip Kandili idrak edildi

6 saat önce

Üç ayların müjdeleyicisi kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle Malatya, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman'daki camilerde programlar düzenlendi.

Malatya, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman'da Regaip Kandili idrak edildi, System.String[]

Üç ayların müjdeleyicisi kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle Malatya, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman'daki camilerde programlar düzenlendi.

Malatya'da kent merkezindeki Söğütlü Cami'de Regaip Kandili dolayısıyla Yeni Cami imamları Bünyamin Kaya ve Mehmet Şentürk Kur'an-ı Kerim okudu.

Yeşilyurt İlçe Müftülüğü Vaizi Abdülhakim Ay, yatsı namazı öncesi vaaz verdi. Ay, vaazında üç ayların İslam dinindeki önemi ve bu aylarda yapılması gerekenleri anlattı.

Kılınan yatsı namazının ardından bir hayırsever, caminin avlusunda camiye gelenlere lokma ikram etti.

Kilis

Kilis'te kandil dolayısıyla Kayabaş Camisi'nde program düzenlendi.

Kilis Müftülüğünce düzenlenen programda yatsı namazının ardından Mevlid-i Şerif okundu, şehitler ve İslam alemi için dua edildi.

Cami çıkışında cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Şanlıurfa

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camileri doldurdu.

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan kentte vatandaşlar, kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makama ziyarette bulunarak dua okudu.

Yatsı ezanı öncesi Balıklıgöl Yerleşkesi'ne gelenler, camilerde namaz kıldı, Kuran-ı Kerim okudu.

Namazın ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla programlar düzenlendi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Regaip Kandili dolayısıyla tarihi Ulu Cami'de program düzenlendi.

İl Müftülüğünce gerçekleştirilen programda yatsı namazının ardından Mevlid-i Şerif okundu, şehitler, güvenlik güçleri ve tüm İslam alemi için dua edildi.

Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi.

Camilerde Türk Kızılay ve hayırseverlerce çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Gaziantep

Gaziantep'te de kandil dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu. İl Müftülüğünce Regaip Kandili dolayısıyla kentteki camilerde program düzenlendi.

Yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Ulu Cami avlusunda ise cemaate ikramlar dağıtıldı.

Adıyaman

Adıyaman'da Regaip Kandili dolayısıyla tarihi Ulu Cami'de program düzenlendi.

İl Müftülüğünce gerçekleştirilen programda yatsı namazının ardından Mevlid-i Şerif okundu, şehitler, güvenlik güçleri ve tüm İslam alemi için dua edildi.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı, vaazında Regaip Kandili'nin önemine değinerek, üç ayların başladığını ve dua etmenin önemli olduğunu söyledi.

Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.


Kandil dolayısıyla vatandaşlarca ikramlarda bulunuldu.

Kandil Dağı, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:36 Kaynak: AA
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