Malatya Kültür Envanteri çalışmalarında sona gelindi - Son Dakika

Malatya Kültür Envanteri çalışmalarında sona gelindi

Malatya Kültür Envanteri çalışmalarında sona gelindi Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya'nın kültürüne katkı sunmak amacıyla Ocak ayında başlatmış olduğu 'Kültür Envanteri' çalışmalarında sona geldi.

Malatya Kültür Envanteri çalışmalarında sona gelindi

MALATYA - Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya'nın kültürüne katkı sunmak amacıyla Ocak ayında başlatmış olduğu 'Kültür Envanteri' çalışmalarında sona geldi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Malatya Büyükşehir Belediyesi, tarihi eserlerin restorasyonunu yaparak ayağa kaldırılması için önemli adımlar atmıştır. Bu çalışmaların yanında Malatya genelinde bulunan yüzlerce tarihi eserinde tespitini yaparak tarihimizin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir çalışmaya daha imza atıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan Kültür Varlıkları ve Proje Müdürlüğü tarafından Malatya'nın 'Kültür Envanteri' çıkarılıyor" denildi.

"Çalışmalarımız Malatya genelinde yapıldı"

Malatya'nın Kültür Envanterini hazırlamak için 13 ilçede çalışmalar yaptıklarını belirten Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları ve Proje Şube Müdürü Gökçek Boyraz, 2020 Ocak ayında başlatmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Malatya genelinde toplam 805 eserin fotoğraflama çalışmalarının akabinde kimlik bilgilerini çıkardıklarını belirtti. Boyraz, "İlimiz için çok önemli olan böylesine detaylı ve anlamlı bir projeyi gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duymaktayız. Büyükşehir Belediye Başkanımızın yönergeleri doğrultusunda 2020 Ocak ayında başlatmış olduğumuz çalışmaların saha bölümünü tamamladık" dedi.

Boyraz, "İl bütününü kapsayan bir envanter çalışması 2014 yılında Malatya Valiliği tarafından basılmış ve o dönemde hazırlanan envanterde eser sayısı 420 olarak belirlenmişti. Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz envanterde bu sayı 805'e çıkmıştır ve bu eserlerin bütününü içeren başka bir envanter bulunmamaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz bu çalışmanın amacı tescilli kültür varlıklarının dökümünü çıkararak; gerek akademik araştırma yapan, gerekse şehri gezmek-görmek ve tanımak isteyen vatandaşlarımıza hizmet sunmaktır. Kültür envanteri çalışması, Doğal sit alanlarımızın, tabiat parklarımızın ve diğer doğal alanlarımızın da bir dökümünü içerek, bununla birlikte şehrimizin tarihi, sosyo ekonomik durumu ve geleneksel yaşamı hakkında da genel bilgiler verecektir" şeklinde konuştu.

Malatya Kültür Envanteri çalışmalarında sona gelindi

Malatya, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 17:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Malatya Kültür Envanteri çalışmalarında sona gelindi - Son Dakika

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