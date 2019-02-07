Son Dakika Haberleri: Malatya Kupa Voley Finalleri'ne Ev Sahipliği Yapacak

Malatya Kupa Voley Finalleri'ne Ev Sahipliği Yapacak

37 dakika önce

Malatya, Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Finalleri'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Malatya Kupa Voley Finalleri'ne Ev Sahipliği Yapacak, System.String[]
Malatya, Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Finalleri'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Federasyonu ile TVF Malatya Voleybol İl Temsilciliği, Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Finalleri kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Finalleri, 15-16-17 Mart 2019 tarihlerinde Malatya'da gerçekleştirilecek.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Federasyonu ile TVF Malatya Voleybol İl Temsilciliği, Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Finalleri kapsamında, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal'ı makamında ziyaret ederek, finaller hakkında bilgi verdiler.

Ziyarette ayrıca, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal'a, TVF'nin kuruluşunun 60.Yılı anısına hazırlanan özel forma takdim edildi.

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Finalleri, 15-17 Mart tarihleri arasında Malatya'da gerçekleştirilecek. Finalde; Halkbank- Ziraat Bankası, Arkas Spor- Fenerbahçe, Maliye Piyango- İstanbul BBSK, Galatasaray- Tokat Belediye Plevne müsabakaları oynanacak. AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon olacak ekip, Türkiye'yi önümüzdeki sezon CEV Kupası'nda temsil etme hakkı elde edecek. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:25 Kaynak: İHA

voleybol, Sigorta, Malatya, Spor
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