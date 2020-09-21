Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, TMO'nun kuru kayısı alımıyla piyasanın istikrarının bundan sonra bozulmayacağını belirtti.

Güldal, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de video konferans yöntemiyle katıldığı "Malatya Kuru Kayısı Alım Fiyatının Açıklanması Programı"nda yaptığı konuşmada, kuru kayısı piyasasının istikrarsız olduğunu dile getirdi.

TMO'nun artık kuru kayısı da alacağını vurgulayan Güldal, "Kayısı piyasasının istikrarı bundan sonra bozulmayacak. Fındıkta Bakanımızın talimatlarıyla yürüttüğümüz, yönettiğimiz piyasa, hem üretici hem de ülke ihracatı bakımından son derece anlamlı ve faydalı olmuştur. Kuru üzüm ve kuru incirde yürüttüğümüz politika, gerçekten son derece başarıyla yürümektedir. İnşallah kuru kayısıda da bu istikrar hem üreticilerimize hem il hem de ülke ekonomisine çok ciddi katkılar getirecektir." diye konuştu.

Güldal, kuru kayısıda lisanslı deponun Malatya'da kurulduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Lisanslı depo şu anlama geliyor; ürünleri depolarında, kendi yerlerinde korumakla, güvenliğini sağlamakla uğraşmasınlar, çiftçilerimiz elindeki mahsulü yetkilendirilmiş sınıflandırıcının vereceği kalite kriterlerine göre teslim ettikleri ürünlerinin değerinde elektronik ürün senedini cebine koyup, isterse TMO'ya veya herhangi bir alıcıya veya hiç satmayarak cebinde başka türlü değerlendirmek üzere tutabilir ya da Ziraat Bankasına gider yüzde 70'ine yakın sıfır faizli kredi kullanabilir. Dolayısıyla üreticilerimize en büyük imkan bu olacaktır."

"Yaklaşık yılda 300 milyon dolar ihracat değerine sahip"

Malatya Valisi Aydın Baruş ise kayısının Malatya'da özel ve önemli bir yerinin olduğunu anlattı.

Malatya ekonomisi için kaysının çok önemli olduğunu hatırlatan Baruş, artık kayısının değerlendirilmesi konusunda kentin çok önemli mesafeler aldığını dile getirdi.

Gelecek süreçte iyileştirmelerin de yapılmasının planlandığını belirten Vali Baruş, şunları kaydetti:

"Artık Malatya insanının yüzü asılmayacak, devamlı gülecek. Malatya ekonomisinde yaklaşık yılda 300 milyon dolar ihracat değerine sahip bir üründen bahsediyoruz. Malatya'nın tarım topraklarının yüzde 20'sini kaplayan bir meyve ağacından bahsediyoruz. Kayısı, efektif ürünlerin başında geliyor. Yıllardır Malatya insanının cebine giren paranın büyük oranda kayısı ticaretinden geldiğini görüyoruz. Malatya'da bugün 8 milyon kayısı ağacı var, her yıl 350-400 bin ton yaş kayısı üretiliyor ve yaklaşık 100 bin ton kuru kayısı üretimi gerçekleştiriliyor. Malatya'da bir nüfus başına yıllık yaş kayısı üretimi 400 ile 500 kilogram, kuru kayısı üretimi ise 100 ile 125 kilogram. Yani Malatya insanının kayısıya yaklaşımı ve verdiği önem bu rakamlardan çok iyi anlaşılmıştır."

"Dünya kaysı ticareti payımızı artırmalıyız"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da Malatya için önemli bir dönüm noktasını yaşadıklarını ifade etti.

Malatya kayısısını "Güneşin altın yumurtası" diye tarif ettiklerini dile getiren Gürkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüzde 70'in üzerinde dünya kuru kayısı üretiminin gerçekleştirildiği ve ihraç edildiği bir toprakta, ilde yaşıyoruz. Ortalama 300 milyon dolarlık bir girdi sağlanıyor ancak kayısının dünya piyasasındaki değerlerine baktığımız zaman 5 milyar dolara yakın bir değer olduğunu görüyoruz. Burada lisanslı depoculuk ve bunun sonrasında kayısı ürününün çeşitlendirilmesi, türevlendirilmesi, ambalajlanması ve gıda ürünleri şeklinde değerlendirilecek bir entegre tesisin yapılması Malatya'ya farklı bir boyut getirecek. En azından dünya piyasaları içerisinde bulunan toplam 5 milyar dolarlık kayısı ticaret payını 300 milyon dolar değil de 3 milyar dolar olarak artırdığımız zaman Malatya çok daha farklı bir konsepte gelecektir."

"11 bin ton kaysı depolanacak "

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık da Malatya'nın ve kayısının talihini değiştirecek bir günü yaşadıklarını söyledi.

Malatya tarihinde bir ilki yaşadıklarını dile getiren Çalık, "Bu bizim için çok büyük bir onur. AK Parti iktidara geldiği günden itibaren biz üreticimiz ve çiftçimiz için çok önemli çalışmalar yaptık. Malatya özelinde kayısıyla ilgili destekler aldık. TARSİM faaliyete geçti, yağmur çamur olur, don vurur üreticimiz mağdur olur ve hükümetlerin sesi çıkmazdı ama bir lider geldi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kayısı don kapsamına alındı. Buna çiçek dönemini de dahil ettik. Bu yetmedi üreticimize mazot, gübre, yem desteği verdik." dedi.

Çalık, Malatya'da kurulan iki lisanslı depodan birinin 6 bin ton kayısıyı depolayacağını, diğerinin ise 5 bin ton kayısıyı paketleyip, depolayacağını anlatarak, bunun yanı sıra Akçadağ, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde kükürtleme tesisinin kurulduğunu, Kale ve Doğanşehir ilçelerinde de bu tesislerin kurulacağını ifade etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise millete verdikleri sözü tutmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, bundan sonra kayısının eskisi gibi olmayacağını kaydetti.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise kayısının TMO tarafından alınmasının ürüne bir sigorta ve güvence olacağını söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı da hükümet olarak kayısıya çok büyük destekler verdiklerini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızdan kayısı ile ilgili her desteği aldık ama bu ürünün hem alan kişinin belirleyeceği fiyattan çok devletin artık arkasında olması Malatya halkımız, kayısımız ve çiftçimiz için çok önemli." diye konuştu.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise TMO'nun kayısı alımına başlamasının kent için bir milat olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da kayısının Malatya ekonomisinin can damarı olduğunu anlatarak, "Ülkemizin kuru meyve ihracat kalemlerinin en önemlilerinden olan Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Belgesi ile koruma altına alınmış, dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 70'ini sağlayan, yıllık yaklaşık 100 bin ton ihracatı ve 300 milyon dolar gelir kalemi olan Malatya kayısısı için bugün 100 bin tonun üzerinde ihracat ve yaklaşık 500 milyon dolar gelir hedefinin kapısının aralandığı gündeyiz." ifadelerini kullandı.