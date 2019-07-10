Son Dakika Haberleri: MALATYA Kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı
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MALATYA Kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı

56 dakika önce

Kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardıMalatya'da, kuyuya düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından düştüğü kuyudan kurtarıldı.

MALATYA Kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]
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Kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı
Malatya'da, kuyuya düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından düştüğü kuyudan kurtarıldı.
Olay, Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçede gezinen kedi bilinmeyen bir nedenle 5- 6 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Çevredekilerin kedi seslerini duymasıyla kediyi bir süre kurtarmaya çalıştı. Kediyi kurtaramayan vatandaşlar daha sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen, İtfaiye ekipleri düşen kediyi 30 dakikalık çalışmayla kuyudan çıkararak kurtardı. Kedi, vatandaşlar tarafından sahiplenildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:03 Kaynak: DHA
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