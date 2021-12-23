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Malatya Kuzey Çevreyolu hizmete açılıyor - Son Dakika

Malatya Kuzey Çevreyolu hizmete açılıyor

23.12.2021 15:21
Malatya Kuzey Çevreyolu hizmete açılıyor

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya üzerinden Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu'ya seyahat edenlerin kullanacağı 53,5 kilometre uzunluğundaki Malatya Kuzey Çevreyolu'nun 26,5 kilometresinin tamamlandığını ve ocak ayı sonunda yolun kısmi...

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya üzerinden Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu'ya seyahat edenlerin kullanacağı 53,5 kilometre uzunluğundaki Malatya Kuzey Çevreyolu'nun 26,5 kilometresinin tamamlandığını ve ocak ayı sonunda yolun kısmi olarak trafiğe açılacağını söyledi.

Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Çalık, yapımı devam eden 53,5 kilometrelik Kuzey Çevreyolu'nda incelemelerde bulunarak, yolun son durumuyla ilgili bir toplantı gerçekleştirdi.

Kuzey Çevreyolu şantiyesinde gerçekleşen toplantıda konuşan Çalık, Kuzey Çevre Yolu'nun katma değeri yüksek bir yatırım olduğunun altını çizdi. Çalık, çevre yolunun Darende Gölbaşı kavşağından başlayıp Pütürge yol ayırımından Malatya- Elazığ yoluna bağlanan bir bağlantı yolu olduğunu ve güzergah üzerinde 25 köprü ve köprülü kavşak bulunduğunu belirtti.

Çalık, doğu batı trafiğinin şuanda şehir içinden geçtiğini ve ulaşım süresinin 1 saati bulduğunu, Kuzey Çevreyolu'nun tamamlanmasıyla bu sürenin 25 dakikaya düşeceğini ifade ederek, "Çevre yolunun aktif hale gelmesi ile birlikte yerel ve bölgesel trafiği barındıran mevcut şehir geçişi rahatlayacak. Trafik güvenliği ve konforunu artıran çevre yolumuz sayesinde zaman ile birlikte akaryakıttan da tasarruf sağlanacak. Dur-kalk beklemelerinin ortadan kaldırılmasıyla da egzoz gazı salınımı da önemli ölçüde azalacak." dedi.

Proje bedeli 538 milyon lira olan bu yatırımın için bugüne kadar 350 milyon lira harcama yapıldı ve 26,5 kilometresinin tamamlandığını belirten Çalık, "Yolumuzu kısmi olarak ocak ayının sonunda trafiğe açacağız, yolun tamamını da inşallah 2023 yılına varmadan trafiğe açılmış olacak. Çevre yolu Malatya'mızın hem şehircilik hem de ekonomik gelişimine katkı sağlayacağı gibi daha fazla yatırım çekmesine de imkan oluşturacak." ifadelerini kullandı.

Malatya'da 2003 yılında 36 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 455 kilometreye çıkardıklarına dikkati çeken Çalık, hem bu sayede hızlı, güvenli, konforlu ulaşım, hem de akaryakıt ve zamandan tasarrufu sağlandığını kaydetti.

Öte yandan Çalık, Beylerderesi'ne alternatif bir köprü için de çalışmaların başladığı belirtti.

Karayolları Elazığ Bölge Müdürü Yusuf Güneş, Malatya Kuzey Çevreyolu'nun hem bölge hem de kendileri için önemli bir proje olduğunu, konuyla ilgili gereken hassasiyeti Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün en iyi şekilde gösterdiğini vurguladı.

Toplantıya katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da yarısı tamamlanan Kuzey Çevreyolu'nun kent için önemini vurguladı.

Malatya Kuzey Çevreyolu hizmete açılıyor
Malatya Kuzey Çevreyolu hizmete açılıyor
Malatya Kuzey Çevreyolu hizmete açılıyor
Malatya Kuzey Çevreyolu hizmete açılıyor
Malatya Kuzey Çevreyolu hizmete açılıyor

Merkez Karar Yönetim Kurulu, AK Parti, Malatya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya Kuzey Çevreyolu hizmete açılıyor - Son Dakika


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