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Malatya Masterler Futbol Takımı yeniden yeşil sahalarda

7 saat önce

Malatya Masterler Futbol takımı yeniden yeşil sahalarda.

Malatya Masterler Futbol Takımı yeniden yeşil sahalarda, System.String[]

Malatya Masterler Futbol takımı yeniden yeşil sahalarda. Malatya Masterlar takımı ilk maçında bu hafta Şanlıurfa ile dostluk maçı yapacak. 40 yaş ve üstü profesyonel ve amatör futbol oynamış isimlerden oluşturulan masterlar futbol takımı Malatya'da Anadolu Spor Yazaları ve Medyası Derneği (ASYMD) tarafından yeniden kuruldu.


Malatya Masterlar takımı ilk maçını bu hafta Şanlıurfa masterlar ile oynayacak. ASYMD Genel Başkanı Akif Çelik konuyla ilgili yaptığı açıklamada sporun her yaşta yapılabileceğini topluma en iyi anlatan organizasyonun masterlar futbolu olduğunu söyledi. Malatya masterlar olarak Şanlıurfa masterlar ile bir dostluk maçı yapacaklarını belirten Çelik, "Malatya Masterler Futbol takımı yeniden yeşil sahalara dönüyor. Malatya Masterlar Takımı olarak ilk maçımızda bu hafta Şanlıurfa ile dostluk maçı yapacağız. 40 yaş üstü profesyonel ve amatör futbol oynamış isimlerden oluşturulan masterlar futbol takımımızı Anadolu Spor Yazaları ve Medyası Derneği olarak yeniden kurma kararı aldık. Sporun her yaşta yapılabileceğini topluma en iyi anlatan organizasyonun masterlar futbolu olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda futbol oynamak isteyen herkesi bekliyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Şanlıurfa, Malatya, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:04 Kaynak: İHA
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