Malatya merkez trafiğe kapatılıyor - Son Dakika

Malatya şehir merkezi, korona virüs önlemleri kapsamında trafiğe kapatılıyor.



İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Aydın Baruş başkanlığında valilik toplantı salonunda toplanarak, bir dizi kararlar aldı.



Alınan kararların bir bölümünde, "İlimiz merkezinde bulunan İnönü Caddesi ve Atatürk (Kışla) Caddesinin tamamı ile Aslantepe (Akpınar) Caddesinin bir kısmının ve bu caddelere açılan sokakların 3 Nisan 2020 tarihi saat 06.00'dan itibaren ikinci bir karara kadar araç trafiğine kapatılmasına, trafiğe kapatılan bölgeden sadece geçiş önceliği bulunan araçlar ile trafiğe kapatılan alanlarda ticari faaliyet yürüten esnafın mal indirme bindirme amacıyla ticari araçlarına münhasır olmak üzere saat 22.00-06.00 saatleri arasında yapacağı araç girişine izin verilmesine, trafiğe kapatılan alanlardaki araç trafiğinin yönlendirileceği güzergah ve toplu taşıma durak alanlarının İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi tarafından tespit edilerek ilan edilmesine karar verilmiştir" denildi.



Sözü edilen cadde Malatya merkezde ana arteri oluşturuyor. - MALATYA