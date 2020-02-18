Malatya merkezli 11 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 13 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya merkezli 11 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 13 gözaltı - Son Dakika

Malatya merkezli 11 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 13 gözaltı

6 saat önce

Malatya merkezli 11 ilde, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya merkezli 11 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 13 gözaltı, System.String[]

Malatya merkezli 11 ilde, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Malatya merkezli Ankara, Antalya, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin, Adana, Konya, Kayseri, Afyonkarahisar'da belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilen 13 emniyet personeli, "Silahlı terör örgütüne üye olmak, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurumları zararına dolandırıcılık" iddiasıyla gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 467 gözaltı kararı
Fatih Terim: Fenerbahçe'yi bu kez yenip, kötü seriyi bitireceğiz Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı baskının belgeleri sızdı! İbadet etmek gözaltına nedeni olarak görülüyor Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan Mevlüt Çavuşoğlu'na yanıt: Lozan'ı okumak kafi

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 18:53:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya merkezli 11 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 13 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]