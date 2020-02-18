Malatya merkezli 11 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 13 gözaltı - Son Dakika

Malatya merkezli 11 ilde, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Malatya merkezli Ankara, Antalya, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin, Adana, Konya, Kayseri, Afyonkarahisar'da belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilen 13 emniyet personeli, "Silahlı terör örgütüne üye olmak, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurumları zararına dolandırıcılık" iddiasıyla gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.