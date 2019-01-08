Malatya Merkezli 3 İlde Fetö'den 4 Gözaltı
1 saat önce
Malatya merkezli 3 ilde FETÖ'ye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Malatya
merkezli 3 ilde FETÖ'ye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce, FETÖ'nün TSK
mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 6 şahsa yönelik Malatya'da 5, Kayseri
'de 1 ve Kocaeli
'de 1 adres olmak üzere toplam 7 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlar kapsamında 4 ihraç askeri okul öğrencisi ve 1 muvazzaf yüzbaşı gözaltına alınırken, 2 ihraç asker ile ilgili yakalama çalışmaları devam ediyor. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:29 Kaynak: İHA
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