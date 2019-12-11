Malatya merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika

Malatya merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

6 saat önce

MALATYA merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Malatya merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı, System.String[]

MALATYA merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmaların ardından operasyon düzenledi. Malatya, Tekirdağ ve Mersin'de belirlenen 14 adrese eş zamanlı baskın yapan polis, 12 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 13 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, 15 uyuşturucu hap, 2 av tüfeği, 1 kurusıkıdan bozma tabanca, 51 tabanca mermisi, 1 kılıç ve 2 pala ele geçirildi.


Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:00 Kaynak: DHA
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