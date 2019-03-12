Son Dakika Haberleri: Malatya Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu: 5 Gözaltı

Malatya Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu: 5 Gözaltı

2 saat önce

MALATYA merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Malatya Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu: 5 Gözaltı, System.String[]
MALATYA merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis ekipleri tarafından örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları saptanan şüphelilere yönelik Malatya, İstanbul, Kastamonu ve Osmaniye'de 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. - Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:16 Kaynak: DHA

Malatya, Güncel
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