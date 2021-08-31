Üye Girişi
Son Dakika | Kasırga Operasyonu'nda 50 gözaltı - Son Dakika

Son Dakika | Kasırga Operasyonu'nda 50 gözaltı

31.08.2021 10:52

Son dakika habere göre Malatya merkezli İstanbul, Adana, Antalya ve Mersin olmak üzere toplam 5 ilde eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildi.

Malatya merkezli İstanbul, Adana, Antalya ve Mersin olmak üzere toplam 5 ilde eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildi. 'Kasırga Operasyonu'nda 50 şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucu maddeler ve silahlar da ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 800 personel, Özel Harekat unsurları, teknik araçlar ve narkotik köpekleri ile uyuşturucu satıcıları ve aranan şahıslara yönelik 2 aylık çalışma sonucu, Malatya merkezli İstanbul, Adana, Antalya ve Mersin olmak üzere toplam 5 ilde eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildi. 'Kasırga' adı verilen operasyonda 50 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 66 bin 675 adet yeşil reçeteye tabi hap, 1 kilo 300 gram sentetik kannabinoid, 185 gram metamfetamin, 7 gram kokain, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 138 adet fişek, 2 adet tüfek ele geçirildi. Konu ile ilgili 50 şüpheli hakkında TCK 188 maddesinden işlem yapılarak adli makamlara sevk edilecekleri kaydedildi. - MALATYA

Son Dakika | Kasırga Operasyonu'nda 50 gözaltı
Son Dakika | Kasırga Operasyonu'nda 50 gözaltı
Son Dakika | Kasırga Operasyonu'nda 50 gözaltı
Son Dakika | Kasırga Operasyonu'nda 50 gözaltı
Son Dakika | Kasırga Operasyonu'nda 50 gözaltı
Son Dakika | Kasırga Operasyonu'nda 50 gözaltı
Son Dakika | Kasırga Operasyonu'nda 50 gözaltı
Son Dakika | Kasırga Operasyonu'nda 50 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Malatya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kasırga Operasyonu'nda 50 gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Adalet Sarayı önünde intihar girişimini Cumhuriyet Başsavcısı önledi 12:27 Adalet Sarayı önünde intihar girişimini Cumhuriyet Başsavcısı önledi Hareket eden gemi üzerinde 5 durak gitti 12:19 Hareket eden gemi üzerinde 5 durak gitti Fenerbahçe tarafları, Galatasaray Tesisleri'ne girip sloganlar attı 12:10 Fenerbahçe tarafları, Galatasaray Tesisleri'ne girip sloganlar attı
24 yaşındaki genç, koruyucu kıyafeti olmadan arı kovanlarının arasına daldı 12:04 24 yaşındaki genç, koruyucu kıyafeti olmadan arı kovanlarının arasına daldı Taliban'dan mektup: Haçlılar için çalışanlar, ya teslim olun ya ölün 11:52 Taliban'dan mektup: Haçlılar için çalışanlar, ya teslim olun ya ölün Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti 11:28 Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti
Yaralı eşini ambulansta gördü, öldü sanıp aracın peşinden koştu 11:21 Yaralı eşini ambulansta gördü, öldü sanıp aracın peşinden koştu İnşaat işçisinin tüm birikimi 45 dakikada hiç oldu! Dolandırıcılar kredi verme vaadiyle kandırmış 11:01 İnşaat işçisinin tüm birikimi 45 dakikada hiç oldu! Dolandırıcılar kredi verme vaadiyle kandırmış

Son Dakika Haberleri
12:28 Ferhan Şensoy'un yakın arkadaşı Rasim Öztekin'e yazdığı mektup ortaya çıktı
12:26 Adalet Sarayı önünde intihar girişimini Cumhuriyet Başsavcısı önledi
12:21 Diego Rossi için Fenerbahçe'nin kasasından 10 milyon dolar çıkacak
12:17 6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu
12:10 Fenerbahçe tarafları, Galatasaray Tesisleri'ne girip sloganlar attı
12:07 Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks, koronavirüsten yaşamını yitirdi
12:04 24 yaşındaki genç, koruyucu kıyafeti olmadan arı kovanlarının arasına daldı
11:52 Taliban'dan mektup: Haçlılar için çalışanlar, ya teslim olun ya ölün
11:38 Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da
11:23 Afgan kadınlar üniversitede erkekler ile aynı sınıfta ders göremeyecek
Ferhan Şensoy'un yakın arkadaşı Rasim Öztekin'e yazdığı mektup ortaya çıktı Ferhan Şensoy'un yakın arkadaşı Rasim Öztekin'e yazdığı mektup ortaya çıktı         
12:29
Diego Rossi için Fenerbahçe'nin kasasından 10 milyon dolar çıkacak Diego Rossi için Fenerbahçe'nin kasasından 10 milyon dolar çıkacak         
12:22
6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu 6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu         
12:17
Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks, koronavirüsten yaşamını yitirdi Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks, koronavirüsten yaşamını yitirdi         
12:07
Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı         
12:03
Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da         
11:39
Afgan kadınlar üniversitede erkekler ile aynı sınıfta ders göremeyecek Afgan kadınlar üniversitede erkekler ile aynı sınıfta ders göremeyecek         
11:24
Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti         
11:12
Bu ay itibari ile paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya ulaştı Bu ay itibari ile paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya ulaştı         
10:44
Türkiye'de eşi benzeri yok! 'Vosvos Akvaryum' Abu Dabi'de sergilenmek için gün sayıyor Türkiye'de eşi benzeri yok! 'Vosvos Akvaryum' Abu Dabi'de sergilenmek için gün sayıyor         
10:40
VW, Passat ve Tiguan modellerinde sadece otomatik vites üretilecek VW, Passat ve Tiguan modellerinde sadece otomatik vites üretilecek         
10:07
Son dakika: Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu Son dakika: Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu         
09:50
Son Dakika! Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy yaşamını yitirdi Son Dakika! Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy yaşamını yitirdi         
09:03
Eline aldığı çatal bıçakla eşinin kalçasını yemeye çalıştı! Priyanka Chopra'nın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü Eline aldığı çatal bıçakla eşinin kalçasını yemeye çalıştı! Priyanka Chopra'nın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü         
08:57
Aşiret düğünü ağızları açık bıraktı! Geline kilolarca altın, damada tomar tomar para takıldı Aşiret düğünü ağızları açık bıraktı! Geline kilolarca altın, damada tomar tomar para takıldı         
17:55
Son dakika! Günlerdir kayıp olan genci, yakın arkadaşı öldürmüş! Cinayet şüphelisi her yerde aranıyor Son dakika! Günlerdir kayıp olan genci, yakın arkadaşı öldürmüş! Cinayet şüphelisi her yerde aranıyor         
17:10
Rize Valisi kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu Rize Valisi kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu         
15:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2021 12:44:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Kasırga Operasyonu'nda 50 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement