Son Dakika Haberleri: Malatya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu
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Malatya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu

2 saat önce

Malatya merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

Malatya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]
Malatya merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasında faaliyet gösteren zanlıların yakalanmasına yönelik Malatya, İstanbul, Ağrı, Siirt, Sivas ve Çorum'da operasyon düzenlendi.
Bu illerde önceden belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, "mahrem imam" olduğu belirlenen 2'si ihraç edilmiş ve 1'i hala görevde olan 3 öğretmen ile 2 muvazzaf subay ve kapatılan askeri okul öğrencisi 6 zanlıyı gözaltına aldı.
Zanlılar sağlık kontrollerinin ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:16 Kaynak: AA
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