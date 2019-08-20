Malatya
merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK
) yapılanmasında faaliyet gösteren zanlıların yakalanmasına yönelik Malatya, İstanbul
, Ağrı
, Siirt
, Sivas
ve Çorum
'da operasyon düzenlendi.
Bu illerde önceden belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, "mahrem imam" olduğu belirlenen 2'si ihraç edilmiş ve 1'i hala görevde olan 3 öğretmen ile 2 muvazzaf subay ve kapatılan askeri okul öğrencisi 6 zanlıyı gözaltına aldı.
Zanlılar sağlık kontrollerinin ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.