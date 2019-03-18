Son Dakika Haberleri: Malatya Merkezli 7 İlde Fetö Operasyonu: 4 Tutuklama

Malatya Merkezli 7 İlde Fetö Operasyonu: 4 Tutuklama

10 dakika önce

MALATYA merkezli 7 ilde, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü tutuklandı.

Malatya Merkezli 7 İlde Fetö Operasyonu: 4 Tutuklama, System.String[]
MALATYA merkezli 7 ilde, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Malatya, İstanbul, Kastamonu, Osmaniye, Ankara, Bayburt ve Konya'da operasyon düzenlendi. Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanması ve şifreli haberleşme programı ByLock kullananlara yönelik 16 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i adliye kontrol şartıyla salıverilirken aralarında binbaşı, astsubay ve kapatılan askeri okul öğrencisi olan 4 şüpheli ise tutuklandı. Adreslerinde bulunmayan 4 şüpheliyi arama çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi. - Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:39 Kaynak: DHA

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