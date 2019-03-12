Malatya Merkezli 7 İlde Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı

Malatya merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonlar neticesinde toplam 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonlar neticesinde toplam 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik, Malatya merkezli, Ankara, Bayburt ve Konya illerinde toplam 7 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda FETÖ/PDY askeri yapılanmasında olduğu tespit edilen, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. FETÖ'ye yönelik 2. operasyon Malatya merkezli İstanbul, Kastamonu ve Osmaniye illerinde toplam 9 adreste yapıldı. Operasyon sonucu FETÖ/PDY Terör Örgütünün gizli iletişim aracı bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.



Her iki ayrı operasyonda toplam 9 kişi gözaltına alındı. - MALATYA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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