Malatya Merkezli 8 İlde Fetö Operasyonu: 8 Gözaltı
1 saat önce
MALATYA merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
MALATYA merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis ekipleri Malatya, Bursa, Erzincan, Hatay, Kahramanmaraş, Kastamonu, Konya ve Osmaniye'de 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 3 şüpheliyi arama çalışması ise sürüyor. - Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:37 Kaynak: DHA
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