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Malatya merkezli DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

51 dakika önce

Malatya ve Bingöl'de, emniyet ve MİT'in terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, eylem için örgüt tarafından Türkiye'ye gönderildiği iddia edilen Emrullah A'nın da arasında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya merkezli DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı, System.String[]

Malatya ve Bingöl'de, emniyet ve MİT'in terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, eylem için örgüt tarafından Türkiye'ye gönderildiği iddia edilen Emrullah A'nın da arasında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Malatya ve Bingöl'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılardan Emrullah A'nın 5 yıl önce Suriye'ye giderek terör örgütü DEAŞ'a katıldığı ve örgüt tarafından eylem yapması için Türkiye'ye gönderildiği tespit edildi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde örgütün hücre evi olarak kullandığı bir çiftlikte kalan zanlının, örgüt tarafından özel oluşturulan bir ekip tarafından korunduğu öğrenildi.

Örgütte bomba yapımı ve silah kullanma eğitimi alan şüphelinin Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra İstanbul ve İzmir'e giderek bazı siyasi partilerin binalarına yönelik keşif yaptığı da ortaya çıktı.

İstanbul ve İzmir'de siyasi partilerin binalarına yakın pansiyonlarda kaldığı belirlenen şüphelinin, daha sonra Bingöl'e ailesinin yanına döndüğü tespit edildi.

Bu ilde düzenlenen operasyonla yakalanan zanlının bir süre sahte kimlik de kullandığı belirlendi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Malatya, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:11 Kaynak: AA
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