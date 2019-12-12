Malatya merkezli DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya merkezli DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika

Malatya merkezli DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

6 saat önce

MALATYA merkezli 5 ilde sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ propagandası yapıp, örgüte eleman kazandırdıkları belirlenerek gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

Malatya merkezli DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama, System.String[]

MALATYA merkezli 5 ilde sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ propagandası yapıp, örgüte eleman kazandırdıkları belirlenerek gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ propagandası yapan ve terör örgütüne eleman kazandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Ekipler soruşturma kapsamında Malatya, Bursa, İstanbul, Sakarya ve Elazığ'da belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:16 Kaynak: DHA
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